Mercato Milan, segnale inequivocabile direttamente dal prepartita col Liverpool: Tare gongola

Direttamente dal prepartita di Milan-Liverpool ad Hong Kong arriva un segnale inequivocabile per il mercato rossonero. Il tecnico Arne Slot manda un messaggio a Tare.

Precampionato Milan, scena 2. Si gira. Al “Kai Tak Sports Park” di Hong Kong va in scena la seconda amichevole della tournèe che vedrà la squadra di Allegri protagonista in Asia e Oceania. Dopo l’Arsenal, ecco il Liverpool campione d’Inghilterra, forte di una sessione calciomercato stellare in cui sono arrivate, sulle sponde del Mersey, calciatori come Frimpong, Wirtz, Kerkez e Mamardashvili. Ma il Diavolo non deve avere paura, ma anzi deve dare segnali di crescita importanti a 22 giorni dall’esordio ufficiale contro il Bari.

Milan-Liverpool, segnale chiaro in ottica mercato: Tare ci pensa

Nessun cambio, fatta eccezione per il ritorno tra i pali di Maignan, nell’undici titolare del tecnico ex Juventus, che riprova Leao in posizione di punta centrale. Nell’undici di Arne Slot, invece, sorprende l’assenza di Darwin Nunez, che aveva disputato le ultime due amichevoli, e Luis Diaz. Entrambi, in uscita, non figurano nemmeno in panchina. Il colombiano è nei radar del Barcellona, mentre sull’uruguaiano ci sono vari club, tra cui proprio il Milan.

Come risaputo, in via Aldo Rossi le priorità sono il terzino destro e l’attaccante. Il primo nome sul taccuino di Tare è quello di Dusan Vlahovic, ma la separazione con la Juventus rappresenta l’ostacolo maggiore. Per questo motivo, i dirigenti rossoneri non cancellano profili alternativi, tra cui proprio Nunez che, a quanto pare, è destinato a lasciare Liverpool.