Il Milan continua ad essere in forte pressing su Giovanni Leoni: Igli Tare è pronto a giocarsi due carte per arrivare al difensore.

Uno dei reparti che il Milan ha intenzione di rinforzare in maniera esponenziale è la difesa. In questo senso, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, sta lavorando con grande costanza per arrivare a mettere le mani su Giovanni Leoni. Seppur Cherubini abbia chiaramente dichiarato che il Parma non ha alcuna voglia di cedere il calciatore, il club lombardo vuole comunque fare qualche tentativo. Igli Tare vorrebbe giocarsi due carte per spingere i Ducali a cedere il centrale classe 2006.

Tare vuole Leoni: la mossa del ds rossonero

Il Milan starebbe effettuando un pressing asfissiante sul Parma per assicurasi le prestazioni di Giovanni Leoni, valutato sui 30 milioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero intensificato i contatti con la società emiliana per un motivo ben preciso: anticipare i cugini dell’Inter. Stando alla Rosea, Igli Tare starebbe tentando il Parma con un doppio jolly nell’affare.

Pur di garantirsi Giovanni Leoni, in barba alla concorrenza, il ds del Milan avrebbe proposto ai ducali come contropartite tecniche Mattia Liberali e Lorenzo Colombo. Un’offerta ghiotta che starebbe facendo riflettere il Parma. La società emiliana, di fatto, si sarebbe presa del tempo prima di dare una risposta. Qualora l’operazione non si concretizzasse, il Milan orienterebbe il proprio verso Pietro Comuzzo. La Fiorentina lo valuta intorno ai 30 milioni.

Thiaw diviso tra Italia e Inghilterra

Resta necessaria, però, un’operazione in uscita per quanto riguarda la difesa del Milan. Tra i potenziali partenti c’è Malick Thiaw, considerato fuori dai piani tecnico tattici di mister Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, il difensore tedesco avrebbe riaperto l’ipotesi di trasferirsi sul lago, passando alla corte del Como di Cesc Fabregas. Tuttavia, per lui si sarebbe riaperta anche la pista Newcastle United.

La conferma è arrivata dall’espero di mercato, Matteo Moretto: “Più passa il tempo più è difficile che Thiaw dica si al Como. Il ragazzo vorrebbe continuare a giocare in una competizione europea. Dalla Premier League ci sono apprezzamenti. Occhio alla possibile pista Newcastle, sta valutando se fare un passo per lui”. Sempre Inghilterra potrebbe finirci un altro giocatore in uscita: Yunus Musah. Il centrocampista piace a West Ham, Nottingham Forest e Wolverhampton.