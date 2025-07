Mercato Milan, via libera verso la cessione: il talento potrebbe partire

In casa Milan si guarda al presente e al futuro e il club rossonero rischia davvero di perdere un profilo molto interessante sul mercato.

L’ultima stagione del Milan non ha funzionato per vari motivi e ora in casa rossonera si valuta cosa fare per migliorare. Allegri sta analizzando insieme al neo Ds Igli Tare e valutando quali giocatori possono dare un apporto in vista della prossima stagione, ma una sua decisione ha lasciato stupiti i tifosi ed ha ormai fatto capire che presto un altro giocatore potrebbe salutare. L’ennesima cessione dopo un’annata piuttosto particolare.

Il Milan ha deciso, ora la cessione è più vicina

In questa stagione il Milan ha vissuto tante difficoltà, ha cambiato due allenatori ed in entrambi i casi non ha funzionato quasi nulla. Ora il club deve fare alcune valutazioni e ci sono alcuni giocatori che non fanno parte del progetto. Giovani che andranno in prestito ma anche altri che potrebbero salutare a titolo definitivo ed uno è tra i talenti più interessanti della Cantera rossonera.

Il club rossonero ha diramato la lista dei convocati per la tournèe che si disputerà in questi giorni tra Oceania ed Asia e ci sono tanti giovani presenti all’interno. Da Bartesaghi che si è ben messo in mostra in amichevole fino a Mattia Liberali e proprio su di lui c’è grande curiosità per capire cosa vuole fare il Milan con il giovane e talentuoso trequartista.

Addio Liberali, il Milan potrebbe usarlo come pedina di scambio

Mattia Liberali difficilmente resterà al Milan ma ora c’è la sensazione che il giocatore potrebbe salutare a titolo definitivo e lasciare il club che lo ha lanciato nel mondo del calcio e che nell’ultima stagione lo ha fatto debuttare in serie A. Il Milan crede in Liberali ma al momento non si è mai parlato davvero di rinnovo ed il giocatore è in scadenza di contratto nel 2026.

Liberali può salutare, sulle sue tracce c’è ad esempio il Parma e il club rossonero potrebbe inserirlo come parziale contropartita nell’affare Leoni, profilo che piace in particolar modo ai rossoneri per la prossima stagione. Ma Liberali piace anche al Genoa e all’Udinese e il Milan potrebbe utilizzarlo sia in uno scambio che eventualmente per fare cassa.

I rossoneri devono rinforzare anche la rosa ma occhio alle cessioni e Liberali potrebbe essere sacrificato per fare cassa.