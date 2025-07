Messi in Serie A: crolla la quota, svelato il club

Lionel Messi potrebbe clamorosamente sbarcare in Serie A: c’è un club favorito su tutti gli altri per l’argentino

Legato all’Inter Miami da un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre, Lionel Messi potrebbe clamorosamente approdare in Serie A all’età di 38 anni.

In passato accostato all’Inter, Lionel Messi ha sempre rappresentato solamente una mera suggestione per il calcio italiano. Oggi però, con trentotto primavere sulle spalle e un contratto in scadenza con l’Inter Miami, la suggestione può trasformarsi in realtà. Il pluri pallone d’oro argentino veste la maglia dell’Inter Miami dall’estate del 2023, ma ora potrebbe decidere di sbarcare in Serie A per chiudere la sua carriera da calciatore.

Intanto continua a macinare gol e assist: ha realizzato una rete nel Mondiale per Club mentre nel campionato di Major League Soccer è arrivato a quota diciotto gol e sette assist in diciotto partite giocate. Un rendimento che conferma – non che ce ne sia bisogno – l’enorme qualità di Lionel Messi nonostante una carta di identità inevitabilmente pesante. E in questo scenario potrebbe configurarsi il clamoroso approdo in Serie A per l’ex Barcellona e Paris Saint-Germain. E non per vestire la maglia di un top club italiano.

Calciomercato Serie A, spunta l’ipotesi Lionel Messi

In passato Lionel Messi fu un obiettivo concreto dell’Inter, come rivelato dall’attuale presidente Giuseppe Marotta, anche se si tratta di un interesse palesato prima dell’ingresso in società dell’esperto dirigente ex Juventus. Non c’è mai stata, però, una vera e propria trattativa mentre ora c’è chi è pronto a scommettere sull’immediato approdo in Serie A di Lionel Messi.

Stando a quanto riportato da Agipronews, infatti, il club italiano che avrebbe maggiori chance di ingaggiare Lionel Messi è l’ambizioso Como. La squadra di Cesc Fabregas sta conducendo un mercato importante, con investimenti su giovani di grande valore. Eppure la quota relativa a un possibile approdo dell’argentino sul lago di Como sono decisamente in calo. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi anche e soprattutto visti i buoni rapporti tra Lionel Messi e Cesc Fabregas, ex compagni di squadra ai tempi del Barcellona.