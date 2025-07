Milan, 2 cessioni bloccano il mercato: scambio con il Bayer

Il Milan è alle prese con diverse cessioni che potrebbero cambiare le sorti del mercato: occhio a uno scambio con il Bayer Leverkusen

Il bilancio per il calciomercato del Milan è ancora deficitario. I rossoneri hanno ceduto e cederanno calciatori davvero importanti per il club, a partire da Tijjani Reijnders, il miglior calciatore della passata stagione e che sta già mostrando tutte le sue qualità anche con la maglia del Manchester City, a un livello più alto.

Non solo, perché l’addio di Theo Hernandez è ormai scontato e porterà altri soldi da reinvestire nelle casse del club. Non sarà l’unica operazione in uscita che il Milan dovrà portare avanti nei prossimi giorni, con la società che dovrà comunque dire addio agli esuberi e mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un gruppo con gli uomini giusti e desiderati.

Milan, le due cessioni che stanno bloccando il calciomercato

Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, ci sono due cessioni che stanno bloccando il calciomercato. La prima è quella di Malick Thiaw: il difensore centrale non è mai riuscito ad avere continuità con la maglia del Milan e costa 25 milioni di euro. Per lui sembra arrivato il momento dell’addio, ma non è facile concludere l’operazione.

D’altronde, i rossoneri hanno già un accordo con il Como proprio per quella cifra, ma non è arrivato il via libera del calciatore, che vorrebbe giocare le coppe europee e preferirebbe il ritorno in Germania. L’altro profilo che fa discutere è quello di Alvaro Morata: lo spagnolo era passato al Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto a gennaio 2026.

Proprio il Como vorrebbe rilevare queste stesse condizioni per metterlo a disposizione di Cesc Fabregas, che lo conosce bene e con cui ha anche giocato. Ancora, però, non c’è l’accordo economico tra Milan e Galatasaray per dare il via libera all’operazione.

Nuova idea per Thiaw in Germania

Una delle squadre della Bundesliga che aveva mostrato maggiore interesse per Thiaw è il Bayer Leverkusen, che ha perso Tah in quella zona di campo. Il centrale gradirebbe la pista e alla fine l’operazione potrebbe andare avanti con uno scambio.

Gli intermediari potrebbero proporre al Milan Jeanuel Belocian, difensore che ha trovato poco spazio con le Aspirine, ma rappresenta un nome giovane e di prospettiva. Il Diavolo non sembra molto convinto, ma l’operazione va comunque tenuta d’occhio per le prossime settimane.