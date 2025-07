Milan, 45 milioni dalle cessioni: arriva un nuovo bomber

Il Milan non si muove solo sul calciomercato in entrata, ma deve pensare anche alle uscite: nuovo tesoretto da 45 milioni per il bomber

Le operazioni in casa Milan hanno subito diversi rallentamenti e qualche beffa negli ultimi giorni. Basta pensare a ciò che è accaduto sul fronte Archie Brown, i due aerei e un affare saltato sul più bello, che fa discutere parecchio i tifosi, e di certo non in positivo e sull’appeal generale che hanno i rossoneri in questo momento.

Siamo ancora a metà luglio e bisogna avere pazienza, ma la realtà è quella di una rosa incompleta e che dovrà essere sistemata in tutti i reparti, sia in entrata sia in uscita. Le cessioni potrebbero essere un capitolo importante per finanziare nuove operazioni onerose e un bel tesoretto è all’orizzonte se Igli Tare riuscirà a concludere tutti gli affari in canna.

Tare torna a cedere: gli esuberi portano più di 40 milioni

Tra i nomi in uscita resta sicuramente Yunus Musah. Il centrocampista non ha mai davvero convinto con la maglia rossonera ed era stato ceduto al Napoli a inizio mercato per 25 milioni di euro. Poi l’affare è saltato e i campioni d’Italia sono andati su altri obiettivi, ma il calciatore difficilmente resterà al Milan, che spera di recuperare la stessa cifra concordata con i partenopei.

L’ex Valencia non è comunque l’unico nome pronto a partire in casa rossonera. Con un piede fuori da Milanello c’è anche Samuel Chukwueze: l’esterno offensivo ha una valutazione sui 15 milioni di euro e Tare è pronto ad ascoltare offerte per il nigeriano, che non ha mai davvero fatto bene, soprattutto non ha conquistato la titolarità.

Infine, anche Noah Okafor non resterà a Milano. Dopo il prestito al Napoli, la sua partenza pare scontata, anche se da lui il Milan non raccoglierà una grossa cifra per il cartellino.

Il Milan reinveste per l’attacco

In questo momento, hanno sicuramente più enfasi il centrocampo e le corsie laterali, ma non bisogna dimenticare che uno degli obiettivi del Milan è anche rinforzare l’attacco.

Tra i principali obiettivi oggi ci sono Mateta e Boniface, entrambi costosi, ma con caratteristiche diverse, di quelle che servono per affiancare Santiago Gimenez. Vedremo su chi cadrà la scelta finale, ma con il tesoretto il Milan può davvero pensare al nuovo bomber.