Milan, cessione in Arabia: sostituto da 35 milioni

Il Milan può completare una cessione pesante in Arabia Saudita: il sostituto naturale vale 35 milioni di euro

Il calciomercato del Milan ancora non decolla, almeno non quanto vorrebbero diversi tifosi – anche se un altro colpo è ormai in chiusura. I rossoneri devono ancora effettuare delle operazioni praticamente in tutti i reparti, con almeno quattro operazioni da concludere in entrata per accontentare Massimiliano Allegri, che nel frattempo sta conoscendo la squadra sul campo.

La zona dove c’era più bisogno di intervenire era sicuramente il centrocampo, e proprio lì Igli Tare è riuscito a muoversi in anticipo portando profili molto importanti, anche se diversi, come Modric e Ricci. I giochi, però, non sono ancora finiti perché, come da accordi con l’allenatore, c’è necessità almeno di un altro colpo al centro del gioco. E occhio anche alle uscite.

Il Milan cede in Arabia Saudita: l’ultimo nome in uscita

Non si può pensare solo a comprare, ma si deve anche sfoltire e, proprio in tal senso, ci sono due calciatori designati a lasciare il club rossoneri. Il primo è Adli, dove un anno alla Fiorentina in cui comunque ha fatto bene, il secondo è Ismael Bennacer. L’algerino ha salutato il Milan lo scorso gennaio, dopo uno scudetto vinto da protagonista, passando al Marsiglia.

In Francia, però, le cose non sono andate per nulla bene e quindi il calciatore dovrà trovarsi una nuova sistemazione sul calciomercato quest’estate. Si parla tanto di Fiorentina, ma il colpo potrebbe non essere sostenibile per la Viola e per Stefano Pioli – che comunque lo apprezza parecchio e lo accoglierebbe di buon grado.

Secondo quanto riporta Sky, per Bennacer bisogna prestare grande attenzione al pressing dall’Arabia Saudita. Diversi club della Saudi Pro League hanno effettuato dei sondaggi e potrebbero presto farsi vivi anche con il Milan per portare avanti l’affare.

Tare non molla Jashari: le ultime

È chiaro che al Milan manchi ancora un calciatore nella zona nevralgica del campo e, ormai da diverse settimane, il profilo ideale è stato identificato in Ardon Jashari.

I rossoneri hanno già fatto la loro mossa, alzando sensibilmente l’offerta con oltre 30 milioni di euro sul piatto. Ancora non c’è il via libera del Club Brugge che fa muro e vuole trattenere il suo gioiello. I prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o nell’altro.