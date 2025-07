Milan, adesso è UFFICIALE: l’annuncio del club conferma tutto

Adesso è veramente ufficiali. Il Milan ha comunicato l’ingresso nel mondo rossonero attraverso i propri canali social. Il club dà il benvenuto al nuovo arrivato.

Diciamoci la verità, le incognite e le perplessità sul nuovo mandato di Massimiliano Allegri ci sono. Il triennio deludente vissuto alla Juventus ed una squadra che, oltre a perdere alcuni leader, è reduce da una stagione disastrosa pone numerosi punti interrogativi sul Milan che sarà. Ma il tecnico livornese, capace di fare muro anche di fronte a situazioni pesanti, era ciò che serviva a questo Diavolo. L’auspicio è che, con un calciomercato di livello, si possa arrivare a toccare le vette più alte della classifica di Serie A.

Tutti attendono con ansia gli annunci di Luka Modric e Samuele Ricci. Ma bisogna ancora pazientare qualche giorno. Nel frattempo il club ha dato il benvenuto a Giovanni Renna, nuovo tecnico della formazione Primavera nonchè già alla guida dell’Under 17 che quest’anno ha sfiorato lo scudetto di categoria cedendo in finale ai calci di rigore.

Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan è lieto di annunciare che Giovanni Renna è il nuovo allenatore della squadra Primavera. Nato a Nola il 27 marzo 1974, Renna ha intrapreso il suo percorso in rossonero all’interno del progetto Academy, per poi proseguire, a partire dalla stagione 2020/21, come collaboratore tecnico nel Settore Giovanile. Successivamente ha assunto un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dei giovani calciatori del Club, supportando a livello tecnico l’Under 17, squadra che ha poi guidato nelle ultime due stagioni.”