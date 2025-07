Milan, un top per Allegri: beffate Juve e Inter

Il Milan prova a piazzare un grande colpo in queste prime battute della sessione estiva di calciomercato

Inizia ufficialmente oggi, martedì 1° luglio, la sessione estiva di calciomercato che porterà alla stagione 2025/2026. E il Milan vuole partire col botto.

Non c’è solo Luka Modric all’orizzonte per il Milan. Il centrocampista croato nelle prossime ore scenderà in campo con la maglia del Real Madrid nella sfida con la Juventus di Igor Tudor valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. In caso di sconfitta dei Blancos contro Di Gregorio e compagni, l’esperto centrocampista croato saluterà i compagni di squadra e si preparerà a intraprendere la sua nuova esperienza in Italia con la maglia del Milan. In caso contrario i rossoneri dovranno ancora attendere l’arrivo del titolato leader di centrocampo il cui arrivo però non è in discussione.

Un grande nome per iniziare la campagna acquisti di questa estate, ma quello di Luka Modric non sarà il solo. Pur dovendo fare i conti con non poche difficoltà di natura operativa anche a causa della mancata partecipazione alle prossime coppe europee, il direttore sportivo Igli Tare ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri qualche altro giocatore di caratura internazionale al fine di affrontare nel miglior modo possibile la prossima stagione. In tal senso occhio a un possibile colpo per il reparto offensivo che il Milan potrebbe piazzare nelle prossime ore dopo aver già mosso i primi passi.

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa per Allegri in attacco

Un dirigente esperto come Igli Tare, abituato anche a lavorare con risorse ridotte dal punto di vista finanziario, sa come e quando fiutare possibili affari importanti a costi ridotti. Ed è proprio in questa ottica che il Diavolo potrebbe presto piazzare un colpo a sorpresa per il reparto avanzato.

Il profilo in questione è quello di Alejandro Garnacho, esterno offensivo argentino (ma di origini spagnole) che proprio oggi compie 21 anni. Trattato dal Napoli al gennaio, è destinato a lasciare il Manchester United in questa lunga e intensa sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riportato da Caughtoffside.com, il Milan si sarebbe già mosso in modo concreto contattando direttamente i Red Devils per valutare la fattibilità dell’operazione. Garnacho piace a tanti altri come Roma, Juventus e Inter, ma il Milan potrebbe giocare d’anticipo e beffare tutti.