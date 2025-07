Milan, Doué costa caro: ritorno di fiamma in Serie A

Sono diverse le priorità di mercato del Milan, una di queste è quella di reperire un nuovo terzino destro

Dopo gli addii di Kyle Walker e Davide Calabria, il Milan ha la necessità di ingaggiare un nuovo terzino destro in vista della prossima e imminente stagione.

Tra le priorità di mercato del direttore sportivo Igli Tare c’è senza ombra di dubbio quella di reperire un nuovo terzino destro. Allo stato attuale, infatti, in rosa gli unici terzini destri di ruolo sono Alex Jimenez, Emerson Royal e Filippo Terracciano, ma questi ultimi due difficilmente resteranno alla corte di Massimiliano Allegri. Ecco perché il dirigente albanese ha acceso i radar per trovare un giocatore in grado di soddisfare le richieste del club, sia sotto l’aspetto tecnico che economico.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’obiettivo principale del Milan per la fascia destra resta quello di Guela Doué, laterale franco-ivoriano classe 2002 in forza allo Strasburgo. Il suo profilo, però, non è l’unico. Il Diavolo è anche sulle tracce del 19enne Martim Fernandes, di proprietà del Porto e finito nel mirino di tanti altri top club europei. Due obiettivi concreti per il Milan che però potrebbe decidere di virare su un altro profilo.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il terzino destro

Sia Guela Doué che Martim Fernandes hanno valutazioni di mercato ritenute fin troppo alte dal Milan. Il primo, fratello maggiore dell’enfant prodige Desiré, costa circa 20 milioni di euro. Una cifra di base non proibitiva, ma comunque ritenuta eccessiva dal Diavolo. Per Martim Fernandes invece bisognerebbe sborsare addirittura 60 milioni di euro per far scattare la clausola rescissoria che lega il giocatore al Porto, bottega storicamente cara da cui acquistare. Ed è per questo motivo che il Milan potrebbe cambiare strategia per reperire un nuovo esterno destro in questa sessione estiva di mercato.

Per il Milan potrebbe così tornare di attualità il nome di Ola Aina, esterno destro anglo-nigeriano ora in forza al Nottingham Forest, ma già visto all’opra in Italia tra il 2018 e il 2023 con la maglia del Torino. Giocatore di maggiore esperienza (compirà 29 anni a ottobre) potrebbe arrivare in rossonero per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro anche alla luce del contratto in scadenza tra un anno.