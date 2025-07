Milan: Adli la chiave, nuovo attaccante per Allegri

Il calciomercato dei rossoneri è sicuramente molto movimentato. E Allegri presto potrebbe accogliere un nuovo rinforzo nel reparto offensivo

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. Le priorità in questo momento sono rappresentate dai ruoli che sono scoperti, ma il lavoro di Tare è anche sulle cosiddette operazioni secondarie. Parliamo degli acquisti necessari per andare a sopperire alle partenze che ci saranno nel corso dell’estate. Uno dei nomi destinati a lasciare i rossoneri è Chukwueze. Su di lui premono Betis, Fulham e naturalmente il nigeriano dovrà essere sostituto.

Attenzione alla possibilità che arriva dalla Serie A. Il giocatore, infatti, resta un obiettivo di calciomercato del Milan e l’inserimento di Adli nella trattativa potrebbe sbloccare l’operazione magari anche con una formula differente del trasferimento a titolo definitivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci sono contatti per lo scambio. Ma resta una pista da seguire vista la necessità di andare a prendere il sostituto di Chukwueze.

Calciomercato Milan: scambio con Adli, Allegri accontentato

La partenza di Chukwueze costringerà il Milan ad andare a prendere un sostituto. Difficile puntare su un profilo di livello perché comunque davanti c’è un certo Pulisic. Per questo motivo Allegri potrebbe andare a chiedere un rinforzo che conosce molto bene il nostro campionato e può dare una mano importante ogni volta che viene chiamato in causa.

Uno dei nomi che potrebbe essere nella lista di Tare è quello di Laurienté. Il francese non ha trovato l’accordo con il Sunderland ed è ritornato al Sassuolo. Molto difficile una sua permanenza con i neroverdi e il Milan per il giocatore rappresenterebbe una soluzione importante visto anche l’interesse dei neopromossi per Adli. Uno scambio di prestiti da tenere in considerazione come magari la possibilità di inserire l’ex Fiorentina per abbassare la valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Per il momento naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Il Sassuolo insiste per avere Adli in questo calciomercato e un pensiero il Milan per Laurienté lo potrebbe fare. Il francese non rientra più nei piani dei neroverdi e i rossoneri potrebbero fare un tentativo per andare a sbloccare l’affare.

Mercato Milan: Laurienté nome nuovo in attacco?

Il nome di Laurienté è da tenere in considerazione per il Milan vista l’ormai immediata partenza di Chukwueze. I rossoneri potrebbero fare un tentativo per il francese sfruttando la carta di Adli.

Per adesso siamo nel campo delle suggestioni. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro e se Laurienté potrà diventare un obiettivo concreto del Milan.