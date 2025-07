Milan, affare in Francia: il sostituto di Theo è il re del dribbling

Il Milan guarda in Francia per trovare il sostituto di Theo Hernandez: è molto bravo in dribbling e in fase difensiva

La situazione per la fascia sinistra del Milan merita grande attenzione. I rossoneri hanno perso Theo Hernandez con un epilogo amaro dopo anni molto lieti a Milano e che hanno portato in dote uno scudetto e una semifinale di Champions League. Tare e Allegri sono totalmente concentrati sulla ricerca del sostituto, un profilo giovane e di qualità.

Inizialmente si pensava fosse De Cuyper, ma la pista è svanita in poco tempo. Anche l’affare Zinchenko non sta decollando, mentre Archie Brown era davvero vicino a vestire la maglia rossonera, ma il colpo è rimasto in canna sul più bello, vista l’irruzione del Fenerbahce che ha convinto il calciatore sul più bello.

Il Milan dice addio a Theo Hernandez: sostituto difficile da trovare

Già da queste prime battute sul calciomercato di luglio, si è capito che non sarà facile trovare un sostituto di primo piano per Theo Hernandez. Il francese se n’è andato sbattendo la porta e senza evitare di creare nuove polemiche. Già dall’andamento dell’ultima stagione, si era inteso che i rapporti tra le parti erano ormai logori.

Una volta arrivata la firma con l’Al Hilal, però, il calciatore ha attaccato il Milan e ha ottenuto risposte piuttosto infastidite, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Ora, però, bisogna guardare oltre e il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Francia.

Secondo alcune voci circolate nelle ultime ore, i rossoneri hanno messo nel mirino uno dei migliori terzini della Ligue 1, bravo sia in dribbling sia in fase difensiva. La pista può decollare nel giro di poco tempo.

Tare punta Melvin Bard: le caratteristiche tecniche

Secondo quanto riporta ‘Foot Mercato’, un nome che interessa parecchio al Milan per la sua fascia sinistra è quello di Melvin Bard. Il laterale basso è abile nel rubare il pallone agli avversari, far ripartire l’azione e saltare gli avversari in dribbling. Per questo, predilige giocare sulla fascia sinistra, anche in posizione più avanzata se l’allenatore schiera una linea a tre.

Nell’ultima stagione, ha messo a segno due gol e un assist, segno di buona efficacia offensiva rispetto al suo ruolo. Il Nizza potrebbe lasciarlo partire per 15 milioni di euro, ma occhio alla concorrenza di diversi club europei che potrebbero inserirsi per il classe 2000.