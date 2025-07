Milan: affare in Premier, lo ha chiesto Allegri

I rossoneri sono molto attivi sul calciomercato. Tare starebbe seguendo da vicino un vecchio pallino del tecnico toscano: ecco tutti i dettagli

Il Milan accelera sul calciomercato. Il ritiro non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi per Allegri. Il tecnico ha ancora diverse lacune che la società spera di riuscire a colmare in davvero poco tempo. I contatti fra il toscano e Tare sono continui per trovare i profili giusti da portare in rossonero e c’è un nome nuovo per il club meneghino.

Secondo le informazioni di Caught Offside, il Milan starebbe seguendo da vicino un calciatore impegnato con un club di Premier. Al momento non c’è una trattativa, ma è una idea da poter coltivare nel prossimo futuro. Non è da escludere che il giocatore possa arrivare a prescindere dalla conclusione di altri affari. Si tratta di un profilo che piace da tempo ad Allegri e il tecnico è pronto ad accoglierlo per iniziare questa avventura insieme.

Calciomercato Milan: occhi in Premier, le cifre

Il Milan guarda in Premier League per rinforzare la rosa. Il contratto in scadenza nel 2026, nonostante la possibilità di rinnovare per un altro anno, rappresenta una opportunità per chiudere l’operazione con costi più bassi. Si parla di un affare che potrebbe essere definito intorno ai 10 milioni di euro. Insomma, un rinforzo low cost e quindi una occasione da sfruttare per completare la rosa.

Il nome in questione è Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano dovrebbe lasciare il West Ham in questo calciomercato e il Milan potrebbe pensarci per andare a rinforzare la fascia sinistra. In quel ruolo sono attesi due rinforzi e quindi l’ex Chelsea sarebbe destinato ad arrivare a prescindere dall’acquisto di un profilo più giovane e di prospettiva. E Allegri è pronto ad accoglierlo in rosa visto che lo voleva già ai tempi della Juventus.

Per il momento il Milan sta facendo le riflessioni del caso. Emerson Palmieri rappresenta una possibilità di calciomercato importante e vedremo se Tare affonderà il colpo. Si tratta di una pista da tenere in considerazione visto che i rossoneri dovranno prendere due giocatori in quel reparto.

Mercato Milan: Emerson Palmieri una possibilità

Emerson Palmieri è una opportunità di calciomercato per il Milan. Il contratto in scadenza nel 2026 consentirebbe ai rossoneri di spendere una cifra non superiore ai 10 milioni di euro.

Al momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Presto il Milan dovrà sciogliere i dubbi sulla fascia sinistra e vedremo se Tare deciderà di affondare il colpo per Emerson Palmieri.