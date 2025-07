Milan, affare oltreoceano: sgarbo a Gasperini

Il Milan fa registrare un movimento a sorpresa sul mercato in entrata: beffa a Gian Piero Gasperini

Milan e Roma sono tra le società maggiormente bloccate sul mercato, anche se i rossoneri hanno già ufficializzato gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci.

Nelle ore della partenza per Singapore, il Milan prova a piazzare un colpo a sorpresa sul mercato. Finora i rossoneri si sono limitati a rinforzare il centrocampo con gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric, due innesti importante per la squadra di Massimiliano Allegri. Ora il direttore sportivo Igli Tare dovrà lavorare per consegnare al tecnico rossonero altri rinforzi in tutte i reparti. Sempre in mediana si attende che il Club Brugge dia il via libera alla partenza dello svizzero Ardon Jashari, ormai da svariati giorni promesso sposo del Milan.

Le altre priorità di mercato di Igli Tare sono rappresentata dalla necessità di rinforzare il reparto offensivo e, soprattutto, le corsie laterali, dove allo stato attuale Massimiliano Allegri non può contare su quelli che dovrebbero essere i terzini titolari viste la cessione di Theo Hernandez e la mancata riconferma di Kyle Walker. E proprio in tal senso ora il Milan sarebbe in procinto di far registrare un movimento in entrata del tutto inatteso fino a poche ore fa.

Calciomercato Milan, blitz oltreoceano per la fascia destra

Sono diversi i nomi di mercato accostati al Milan in queste ore per le corsie laterali. I rossoneri avevano tentato l’affondo per Archie Brown, il quale si è poi accasato al Fenerbahce di José Mourinho. E ancora, Marc Pubill, Pervis Estupinan, Nathaniel Brown, Fran Garcia e Guela Doué. Tanti nomi per provare a risolvere il problema terzini, ma ora la situazione potrebbe clamorosamente cambiare.

Stando a quanto spiegato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe anche sulle tracce di Wesley, esterno destro brasiliano classe 2003 del Flamengo. Finito nel mirino della Roma di Gian Piero Gasperini (ma anche della Juventus), il giocatore reduce dal Mondiale per Club avrebbe attirato anche l’attenzione del Milan che ad ora non avrebbe formulato alcuna offerta per il giocatore, valutato circa trenta milioni di euro dal Flamengo. Finora la Roma non è riuscita a chiudere e in questo scenario potrebbe provare a inserirsi il Milan.