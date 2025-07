Milan in partenza per Singapore: in sei saltano la tournée

Il Milan si prepara a volare verso Singapore: Allegri ha diramato la lista dei convocati per la tournée, escludendo sei rossoneri.

La prima fase di preparazione, durata due settimane, è giunta al termine in casa Milan. Il ciclo di lavoro si è chiuso questa mattina con una sgambatura contro il Milan Futuro, partita vinta dalla squadra di mister Max Allegri per 3-0. In gol sono andati Bartesaghi, Liberali e Gabbia. Ora, il Milan è in partenza per Singapore, prima tappa della tournée estiva.

La formazione rossonera, che sarà in volo dalle ore 22:00, sarà impegnata in diverse amichevoli precampionato tra Singapore, Hong Kong e Perth. Il primo test è in programma mercoledì contro l’Arsenal, poi il Diavolo affronterà Liverpool, Perth Glory, Leeds e Chelsea. In vista della tournée, mister Massimiliano Allegri ha diramato la sua lista di convocati, escludendo alcuni esuberi.

I convocati di Allegri per la tournée: restano a casa in sei

Sono 26 i convocati da mister Massimiliano Allegri per la tournée estiva, con quattro esclusi dalla lista. Il tecnico di Livorno ha lasciato a casa quelli che sono principalmente considerati degli esuberi, ossia, Adli, Bennacer, Emerson Royal e Pobega. Quest’ultimo è ad un passo dal ritorno in prestito al Bologna.

Assenti anche Luka Modric e Santiago Gimenez, avendo terminato recentemente la stagione dopo i rispettivi impegni a Mondiale per Club e Golden Cup. È presente, invece, Malick Thiaw. Il difensore tedesco, tanto chiacchierato in questa finestra di mercato, potrebbe restare al Milan. Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, il centrale starebbe dando degli ottimi segnali al mister rossonero: “Attenzione a Thiaw che sta impressionando l’allenatore Allegri”.

La lista dei convocati

Portieri: Maignan, Raveyre, P. Terracciano, Torriani.

Difensori: Bartesaghi, Dutu, Gabbia, Jimenez, Magni, Pavlovic, F. Terracciano, Thiaw, Tomori.

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers.

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leao, Liberali, Okafor.