Milan, allegri esulta: oggi le visite del nuovo colpo

L’ultimo acquisto del Milan fa gioire Allegri che può finalmente iniziare a gettare le basi per la prossima stagione

Chi conosce Allegri sa bene che il tecnico fa della sua particolare ambizione uno dei suoi punti di forza. Per questo motivo il Milan sapeva che ingaggiarlo avrebbe significato un consistente intervento della società sul mercato. Non a caso i rossoneri si stanno incredibilmente impegnando sia in uscita, per incassare delle importanti plusvalenze, ma anche nel mercato in entrata.

Il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato dei rossoneri è Samuele Ricci. Oggi il giocatore è impegnato nelle visite mediche e solo successivamente il centrocampista dovrà andare al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva, appena sarà finito questo iter burocratico Ricci potrà finalmente firmare il contratto a Casa Milan. Poi Ricci si unirà al raduno di Allegri fissato lunedì 7 luglio

Quali sono le cifre che hanno portato Ricci al Milan?

Samuele Ricci arriva dal Torino per un costo totale di 24,5 milioni di euro, divisi tra 23 di parte fissa e 1.5 di bonus, dopo che il Diavolo ha corteggiato il centrocampista granata già dallo scorso dicembre per intavolare una trattativa privilegiata. Nell’accordo con il Torino è previsto anche il 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista firmerà così un contratto di quattro anni con un opzione sul quinto in favore del club.

L’acquisto di Ricci ha il sapore di quella che potrà diventare una rivoluzione radicale nel centrocampo rossonero visto che il centrocampista ex Torino è uno dei registi più promettenti del campionato, tanto che diversi club di Serie A l’avevano già puntato in passato. L’arrivo di Ricci segna l’inizio dell’era Allegri, da cui i tifosi si aspettano tanti successi.