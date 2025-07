Milan, Allegri ha scelto l’attaccante del futuro: e la punta dice sì a Tare

Il Milan vuole a tutti i costi un 9 “alla Giroud”, un bomber grazie a cui parti sempre dal risultato di 1-0. Allegri non sembra avere più dubbi sul centravanti da inseguire.

Oggi nasce il nuovo Milan. Il centro sportivo di Milanello riapre le sue porte per iniziare la stagione 2025/26. Il primo a varcare i cancelli sarà il simbolo del Diavolo del futuro. Ma non si tratta di una prima volta, solamente di un tuffo nel passato, indietro di 15 anni. Per Massimiliano Allegri è infatti un ritorno a casa. Il tecnico livornese incontrerà oggi alcuni dei suoi giocatori, che svolgeranno i primi test medici in attesa del vero Day one del ritiro, fissato per lunedì. Piano piano, l’allenatore avrà modo di conoscere i suoi nuovi “allievi”, cui il popolo rossonero chiede molto, ma molto di più rispetto all’anno passato.

Milan, oggi il giorno zero del ritiro: intanto Tare incassa il sì dell’attaccante

Alle visite di inizio stagione si sottoporrà anche Samuele Ricci, che appena ieri è entrato nella galassia Milan. L’acquisto del centrocampista ex Toro è di fatto il primo affare in entrata ufficializzato dalla società rossonera, in attesa dell’arrivo di Modric. La mediana, malgrado i due colpi, rimane reparto da puntellare. Ma, allo stesso tempo, il focus di Igli Tare è sull’attacco. Gimenez necessita di un’alternativa di spessore, quasi un titolare. E il nome prediletto in casa Milan è quello di Mateo Retegui.

Il gradimento proviene in primis da Max Allegri, il quale ha esplicitamente chiesto un rapace d’area di rigore. Chi meglio del capocannoniere della scorsa Serie A, con 25 gol all’attivo per una media di uno ogni 96 minuti. La trattativa non è delle più semplici, ma il Diavolo ha ottenuto segnali incoraggianti dal diretto interessato. L’italo-argentino, secondo l’indiscrezione lanciata da “Il Corriere della Sera”, ha apprezzato le avance della dirigenza di via Aldo Rossi. Ma passiamo ora all’altro lato della medaglia.

Milan, Retegui ammicca ad Allegri: ma l’affare è in salita

Sulle tracce dell’atalantino spicca l’interesse dell’Al Qadsiah, pronto a stanziare 50 milioni dopo i 40 rifiutati giorni fa dal club bergamasco. Cifre difficilmente agganciabili per il Milan, che con più di qualche sforzo potrebbe arrivare si e no a pareggiare la precedente offerta della squadra araba.

Nel quartier generale rossonero non resta che sperare che l’ago della bilancia sia la volontà del calciatore, non convinto della destinazione. O magari che l’Al Qadsiah decida di virare su un altro centravanti azzurro, Moise Kean, parso più tentennante rispetto alle cifre da capogiro provenienti dal Medio Oriente, ormai all’ordine del giorno del calciomercato d’oggi.