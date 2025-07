Milan, altro addio dopo Morata: lunedì le visite mediche

Si infiamma il mercato in uscita dei rossoneri: dopo l’addio, nelle ultime ore, di Morata un altro giocatore è in partenza

In questa prima fase di calciomercato il Milan deve fare i conti con l’addio di parecchi giocatori che hanno accompagnato i rossoneri per diversi anni. L’arrivo di Allegri comporta un cambio di direzione radicale, anche perché il tecnico toscano ha delle richieste ben precise sul mercato e la società, per accontentarlo, dovrà fare cassa in tutti i modi possibili.

Per questo motivo il Diavolo si è già fatto notare nel mercato in uscita, non a caso sono stati già venduti Tijani Reijnders, Theo Hernandez e Alvaro Morata. Se il centrocampista olandese si è già unito al Manchester City, Theo e Morata aspettano ancora l’ufficialità, che sono imminenti, per il loro trasferimento. Theo si unirà all’Al Hilal mentre Morata raggiungerà il Como. Diverso è il caso dell’ultimo giocatore che lascerà il Milan andando in prestito.

Milan, Camarda è pronto ad unirsi al Lecce

Francesco Camarda aveva esordito in Seria A con Stefano Pioli, assicurandosi il record del giocatore più giovane ad aver mai giocato in Serie A. Dopo il precoce esordio il giocatore ha continuato a giocare sia in prima squadra ma, soprattutto con il Milan Futuro in Serie C, con cui ha totalizzato ben 35 presenze.

Il Milan ora cede in prestito con diritto di riscatto il giovane talento al Lecce ma i rossoneri conserveranno il diritto al controriscatto, come riportato da Gianluca Di Marzio. Intanto il giocatore è atteso a Lecce lunedì 7 luglio per le visite mediche di rito. Il centravanti dunque rimarrà in Serie A ed il Milan spera che possa trovare maggior minutaggio con la maglia del club salentino.