Milan, parte la rivoluzione: Tare mette tre rossoneri alla porta

Il Milan si prepara a vivere una rivoluzione che costringerà molti rossoneri a trovare una nuova sistemazione. Igli Tare è pronto a piazzare ben tre giocatori.

Questi primi giorni di luglio stanno confermando quanto il Milan stia ricoprendo un ruolo da protagonista sul mercato. Dopo una stagione fallimentare come quella conclusa un mese fa, ora il Diavolo vuole ripartire da zero con Max Allegri. Per farlo sarà necessaria una rivoluzione, con molti rossoneri che lasceranno il club per far spazio ai nuovi rinforzi.

Il Milan ha in mente diversi colpi in entrata, ma per far sì che tutti gli acquisti si concretizzino sarà prima necessario salutare molti esuberi. In queste settimane Igli Tare è dunque al lavoro per sfoltire la rosa e accumulare un buon tesoretto. In tre sono pronti a salutare il Milan, con la destinazione che potrebbe essere sempre la stessa.

Il Sassuolo finanzia il Milan: occhi su Adli, Pobega e Colombo

Il neopromosso Sassuolo potrebbe rivelarsi un grande alleato del Milan in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato infatti da Matteo Moretto, i neroverdi starebbero monitorando ben tre rossoneri. Per quanto riguarda il centrocampo piacciono i profili di Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Entrambi i rossoneri sono tornati al Milan dopo i prestiti al Bologna e alla Fiorentina, ma non rientrano nei piani di Max Allegri. L’obiettivo è quello di cederli per far cassa.

Il terzo nome sulla lista del Sassuolo è poi quello di Lorenzo Colombo. Dopo il mancato riscatto dell’Empoli, complice anche la retrocessione in Serie B, il classe 2002 è alla ricerca di una nuova squadra. Per quanto riguarda Colombo c’è più incertezza sul suo futuro: il Milan sta infatti ragionando sulla formula di una sua eventuale cessione. Si sta valutando se dirgli addio a titolo definitivo o se inserire un controriscatto per mantenere il controllo del cartellino.