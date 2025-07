Milan: altro affare con il Real, lo ha convinto Modric

I rossoneri hanno già iniziato il ritiro, ma Allegri attende i rinforzi utili per completare la rosa. E il croato potrebbe portare un ex compagno

Per il Milan sono giorni di fatica sul campo. I rossoneri sono la prima squadra delle big al lavoro visto che fra un mese si scende in campo per l’inizio della stagione. Allegri non vuole perdere tempo e sta spingendo sin da subito sull’acceleratore. Il tecnico toscano naturalmente è certo che questa non sarà la rosa definitiva e aspetta senza fretta i possibili rinforzi in grado di dare un maggiore campo di scelta durante la stagione.

C’è un calciatore che, come riferito da Don Balon, non rientra nei piani del Real Madrid e la sua duttilità rappresenta un profilo sicuramente importante anche per il Milan nel prossimo calciomercato. E Modric potrebbe essere decisivo in questo trasferimento magari nel convincere il giocatore ad accettare la destinazione rossonera. Per il momento parliamo di una ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.

Calciomercato Milan: occhi in casa Real, altro affare dopo Modric

I rapporti fra Milan e Real Madrid sono buoni ormai da tempo e a questo punto non possiamo escludere che ci possa essere il tentativo per i rossoneri per un altro giocatore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non ci sono certezze. Ma la situazione è in continua evoluzione e quindi vedremo come si svilupperà meglio la situazione.

Secondo le informazioni di Don Balon, Dani Ceballos non rientra nei piani del Real Madrid e l’ipotesi di un trasferimento durante il calciomercato è assolutamente possibile. Il giocatore aveva scelto il Betis, ma il club spagnolo non ha affondato il colpo. E il Milan che lo ha già seguito in passato, potrebbe nuovamente tornare in corsa visto che lo spagnolo può ricoprire diversi ruoli e dare una mano ad Allegri.

La presenza di Modric potrebbe consentire a Ceballos di accettare la destinazione Milan in questo calciomercato senza particolari problemi anche se per adesso non ci sono contatti diretti. Le priorità dei rossoneri sono altri e subito dopo si ragionerà anche sull’operazione del jolly spagnolo.

Mercato Milan: Ceballos ritorna un obiettivo?

Dani Ceballos è stato seguito con attenzione nello scorso calciomercato e non è da escludere che il Milan possa comunque tornare con forza sul giocatore per andare a rinforzare la rosa.

Il Real Madrid non chiude la porta ad una sua cessione e molto dipenderà da Ceballos. Ma il Milan resta in corsa e vedremo se si potrà chiudere l’operazione.