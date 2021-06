Anche la Lazio fa concorrenza al Milan per Dani Ceballos

Non c’è solo il Milan per Dani Ceballos. Il classe ’96 in prestito all’Arsenal dal Real Madrid è un profilo seguito già da diverse settimane dalla dirigenza rossonera.

Secondo il portale spagnolo El Confidencial per il talento spagnolo è forte anche l’interesse della Lazio. Nessuno trattativa concreta per il momento, ma di certo i biancocelesti potrebbere essere una concorrente non da poco qualora si dovesse fare sul serio.

Non è cosa da poco, per la societò di via Aldo Rossi la partecipazione alla prossima Champions League, che potrebbe rappresentare un vantaggio determinante per un’eventuale scelta finale del giocatore.