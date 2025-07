Milan, anche Pavlovic saluta: scambio per Allegri

Non solo movimenti in entrata per il Milan. Anche Strahinja Pavlovic potrebbe salutare i rossoneri in estate

Dopo Tijiani Reijnders e Theo Hernandez, un altro big potrebbe salutare il Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Arrivato la scorsa estate dal Salisburgo dopo un lungo tira e molla, Strahinja Pavlovic potrebbe già salutare il Milan dopo appena una stagione. Il difensore serbo ha altri tre anni di contratto con il club rossonero (e un’opzione per una ulteriore stagione) ma nel corso della sua prima stagione in Italia è stato protagonista di un rendimento altalenante, chiudendo l’annata sportiva con trentacinque gettoni di presenza impreziositi da due gol e altrettanti assist tra campionato e coppe.

Il Milan ha intenzione di puntare ancora su di lui, anche alla luce dei quasi venti milioni di euro spesi appena un anno fa per portarlo in Italia. Ma le vie del calciomercato sono infinite e le occasioni sono sempre dietro l’angolo. Occhio, in tal senso, alle sirene di mercato legate proprio a Strahinja Pavlovic, da diverso tempo accostato al club turco del Galatasaray, in queste ore impegnato a provare a chiudere la trattativa per il ritorno a titolo definitivo di Victor Osimhen dal Napoli.

Calciomercato Milan, Pavlovic ai saluti con lo scambio

Stando a quanto riportato dal noto giornalista turco Kagan Dursun sul suo profilo X, nelle scorse ore ci sarebbero stati dei colloqui tra i dirigenti del Milan e quelli del Galatasaray. Tra i temi trattati, anche quello relativo al possibile trasferimento in terra turca di Strahinja Pavlovic.

Decisiva potrà essere la volontà del giocatore, il quale dovrà decidere se giocarsi ancora le sue chance in rossonero o se cambiare squadra dopo appena un anno. Nel caso in cui Strahinja Pavlovic dovesse accettare la chiamata del Galatasaray il Milan potrebbe provare ad imbastire una trattativa con il club turco, chiedendo una cifra vicina ai dieci milioni di euro oltre al cartellino di Przemyslaw Frankowski, giocatore da tempo nei radar del Milan come potenziale rinforzo per le corsie laterali, anche se non si tratterebbe di un titolarissimo.