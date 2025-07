Milan, arriva il nuovo Osimhen: blitz a sorpresa

Il Milan piazza a sorpresa un colpo in attacco: mossa inattesa da parte del ds Tare per il reparto offensivo

In attesa di risolvere la questione relativa al terzino sinistro, il Milan accelera per il primo rinforzo nel reparto d’attacco di Massimiliano Allegri.

Sono diverse le priorità di mercato del Milan di Igli Tare, in attesa di novità relative ad Ardon Jashari, centrocampista svizzero con cui da tempo si è raggiunto l’accordo ma allo stato attuale ancora “bloccato” dal Club Brugge. Quello belga è un mercato sempre seguito con grande attenzione da Igli Tare che nei giorni scorsi aveva provato a portare in rossonero Archie Brown, esterno sinistro anglo-giamaicano sul quale si è però fiondato il Fenerbahce di José Mourinho, soffiandolo al Diavolo.

Ad ogni modo, il direttore sportivo del Milan continua a sondare il mercato belga per cercare di assicurare a Massimiliano Allegri i prossimi rinforzi di mercato. E in attesa di risolvere le questioni relative a terzini e centrocampista, l’uomo mercato rossonero proverà a chiudere nelle prossime ore la ricerca di un attaccante. Il Milan, infatti, necessita di prendere più di un rinforzo in avanti vista la presenza del solo Santiago Gimenez nel reparto avanzato in questo momento.

Calciomercato Milan, colpo dal Belgio in attacco

E proprio dal Belgio potrebbe arrivare il primo rinforzo in attacco di questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan, infatti, avrà bisogno di prendere più di un giocatore per rinforzare l’attacco vista l’assenza di alternative al solo Santiago Gimenez considerando che Lorenzo Colombo verrà ceduto in prestito. E una svolta in tal senso potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan sarebbe pronto ad affondare il colpo per Tolu Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000 di proprietà del Genk. Giocatore che fa della fisicità uno dei suoi punti di forza (è alto un metro e novantasette centimetri), potrebbe rappresentare una valida alternativa a Santiago Gimenez. L’ex Amiens e Valmiera ha una valutazione di mercato che oscilla tra i venti e venticinque milioni di euro, praticamente quasi la metà del connazionale e coetaneo Victor Boniface.