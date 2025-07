Milan, arriva la conferma sul bomber: “Contatti in corso!”

Il Milan sta lavorando per mettere a segno il grande colpo di mercato. Fari puntati sul bomber, con il quale sono già partiti i primi contatti

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri dovrà ripartire dalle certezze già presenti in squadra, alle quali si potranno poi aggiungere ulteriori rinforzi provenienti dal fronte mercato.

Alcune informazioni su conferme e cessioni sono arrivate nella giornata di ieri direttamente dal tecnico livornese e dal DS Tare, che intervenuti in conferenza stampa hanno dato spunti interessanti su quello che sarà il Milan targato 2025/26. Le partenze già assodate di Adli, Bennacer e Vasquez, calciatori non convocati per il ritiro, nonché Theo Hernandez, diretto all’Al Hilal, lasciano spazio a nuovi innesti che arriveranno nelle prossime settimane.

Conferme sull’indiscrezione di mercato: avviati i contatti per il centravanti

Un altro reparto per il quale la dirigenza rossonera rimane vigile è l’attacco. Servirà capire con quale assetto deciderà di giocare Allegri, che in carriera ha spesso cambiato modulo ed interpreti in corso d’opera, ma bisogna fare i conti anche con le partenze.

Se si guarda la rosa attuale del Milan e la si paragona alla passata stagione, spiccano le assenze di Jovic e Abraham: il primo è rimasto svincolato, mentre il secondo è tornato alla Roma dopo la scadenza del prestito per poi essere ceduto al Besiktas. È evidente che numericamente manchi qualcosa, motivo che porta il Diavolo a guardarsi intorno, alla ricerca di un numero 9 all’altezza.

Negli ultimi giorni, il nome di Dusan Vlahovic è stato avvicinato con insistenza al Milan. La Juventus sta cercando di cederlo a causa del suo pesante ingaggio, ma serve trovare una squadra disposta ad accontentare le richieste del serbo nonché le esigenze della Vecchia Signora. A tal proposito è intervenuto il giornalista Alfredo Pedullà, che ha fatto chiarezza sulla situazione: “Vi posso confermare che ci sono contatti in corso tra Allegri e Vlahovic. Non ci sono dubbi che il serbo sarebbe funzionale al gioco del tecnico, ma serve capire se il Milan vorrà fare un favore alla Juventus andando a sbloccare il loro mercato. Sulla lista del Milan ci sono anche altri attaccanti, come Lorenzo Lucca“.