Milan, erede di Theo dalla Spagna: scambio con Chukwueze

Nella Liga, il Milan può trovare il sostituto di Theo Hernandez: la svolta grazie al nigeriano, l’operazione può decollare all’improvviso

E’ una giornata di destini che si incrociano, al Milan, in entrata e in uscita. Oggi inizia il nuovo corso di Allegri, tornato sulla panchina rossonera dopo più di undici anni. Proprio stamattina, poi, sono arrivate le ultime conferme, quelle che mancavano, per l’addio di Theo Hernandez, che era ormai nell’aria da un bel po’. Dopo sei stagioni in rossonero, il francese ripartirà dall’Al Hilal. E il Diavolo avrà il compito di trovare qualcuno che non lo faccia rimpiangere.

Missione non semplice, ovviamente, visto quanto il laterale mancino ha saputo dare nella sua avventura con la maglia del Diavolo. Non esaltante nell’ultimo anno, d’accordo, ma nessuno dimenticherà mai i momenti di vero e proprio strapotere di Hernandez sulla sinistra. Era il momento giusto, però, per separarsi, un qualcosa di cui tutti erano consapevoli. Ma adesso bisogna guardare avanti.

E il Milan prova a farlo portando avanti diverse trattative sul mercato, con l’obiettivo di rinforzarsi per puntare in alto. Le attenzioni in questi giorni sono puntate soprattutto sul centrocampo, ma la cessione di Chukwueze in Spagna potrebbe portare a Milanello l’erede di Theo.

Milan, Real Sociedad su Chukwueze: i rossoneri sognano lo scambio con Aramburu

Il nigeriano ha conservato tanti estimatori, nel campionato spagnolo. Non soltanto al Villarreal, da dove era arrivato. C’è anche la Real Sociedad che ci sta pensando e tra le fila dei baschi c’è un giocatore che può fare al caso del Milan: Jon Aramburu.

‘Elgoldigital’, portale iberico, riferisce che la Real Sociedad potrebbe presto presentare una offerta per Chukwueze. Il Milan potrebbe cogliere l’occasione, invece, per imbastire uno scambio alla pari con Aramburu, giocatore venezuelano classe 2002 e dall’avvenire assicurato. In grado di giocare su entrambe le fasce, anche in posizione più avanzato rispetto a quella di terzino, all’occorrenza. Un jolly del genere tornerebbe assai utile, non c’è dubbio.

Milan, parla Allegri: obiettivi chiari fin da subito, ambizioni elevate

Nel frattempo, lo abbiamo detto, Allegri ha preso la parola in conferenza stampa, per inaugurare la nuova stagione rossonera. Mettendo subito una asticella piuttosto alta.

Per ora non si parla di scudetto, ma di ritorno in Champions, come primo traguardo da raggiungere. Allegri, come suo solito, è molto solido, pochi proclami e tanto lavoro. Nelle dichiarazioni, poche concessioni alle strategie di mercato, ma l’idea di una linea d’azione condivisa con la società, per plasmare una squadra come quella che ha in testa. Che dovrà essere più continua e pragmatica, ma sfruttando le proprie doti per fare calcio offensivo. Vedremo cosa accadrà all’atto pratico.