Milan, assist per Vlahovic: rifiutata un’altra big

Il futuro di Dusan Vlahovic ha subito una nuova svolta nella giornata di oggi: il serbo si avvicina al Milan e ha rifiutato un’altra big

Uno dei casi più spinosi dell’attuale sessione di calciomercato è sicuramente quello relativo il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti è ormai alla rottura totale con la Juventus dopo diversi mesi in parabola discendente per la punta serba. I gol sono stati pochi e nella seconda parte di stagione ha giocato ben poco, perdendo anche la titolarità in favore di Kolo Muani.

Insomma, i rapporti sono tesi per il rendimento del calciatore, ma anche e soprattutto per un rinnovo di contratto che non è mai arrivato e non arriverà. Oggi Vlahovic ha un contratto da 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi, che la Juventus non ha alcuna intenzione di pagare. E le pretendenti non mancano.

Vlahovic-Juve, c’è solo una strada: Milan alla finestra

Negli ultimi giorni, sta prendendo piede l’unica vera soluzione per il futuro di Vlahovic. Il serbo potrebbe rescindere il contratto con la Juventus, che accetterebbe pur di alleggerire il monte ingaggi, e scegliere in autonomia la sua prossima destinazione, che sia in Italia o all’estero.

C’è già stato un incontro con gli agenti dell’ex Fiorentina per definire la trattativa, ma hanno sparato alto chiedendo anche 10 milioni di euro di buonuscita. Insomma, la guerra continua ma le parti dovranno riaggiornarsi nei prossimi giorni in cerca di una soluzione per il bene di tutti. Nel frattempo, il Milan e altri club restano interessati e alla finestra in attesa della chiusura della telenovela.

Il bomber ha lavorato per anni con Massimiliano Allegri, con cui i rapporti restano ottimi e il tecnico livornese sta spingendo per il suo arrivo in attacco. Il Milan ha ragionato anche sul possibile colpo Retegui, ma la punta si trasferirà in Arabia Saudita. Ma occhio anche ad altri nomi per la punta.

Il serbo ha già rifiutato un top club

Nonostante la situazione sembri in apparente stallo, le novità sono arrivate anche nella giornata di oggi. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, Vlahovic avrebbe ricevuto un interessamento concreto da parte del Manchester United.

I Red Devils hanno già chiuso l’arrivo di Cunha e sono sempre più vicini a Mbeumo, ma vorrebbero anche il serbo. La sua risposta, però, sarebbe stata negativa. Ciò vuol dire che il ragazzo predilige restare in Serie A e questo è un assist niente male per il Milan per portare avanti l’operazione. Certo, il problema principale resta l’alto ingaggio dell’ex Fiorentina.