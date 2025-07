Milan, blitz di Tare: colpo soffiato all’Inter

Sono ore infuocate per la sessione estiva del calciomercato. Si continua a lavorare per rinforzare le corsie laterali

Il Milan può soffiare un colpo all’Inter: il direttore sportivo rossonero Igli Tare prepara un vero e proprio blitz per consegnare un altro rinforzo a Massimiliano Allegri.

Nelle scorse ore il Milan ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Pervis Estupiñán dal Brighton. L’esterno originario dell’Ecuador arriverà a titolo definitivo dal club inglese con una operazione da diciassette milioni di euro più due di bonus. Un innesto importante quanto necessario per la compagine rossonera che necessita di altri rinforzi sulle corsie laterali, vista la partenza di Theo Hernandez e la mancata riconferma di Kyle Walker.

Ora dovranno giocoforza arrivare altri esterni, sia per la corsia di sinistra che per quella di destra, dato che Massimiliano Allegri sembra essere orientato a puntare sul 4-3-3, uno spartito tattico che fonda le proprie basi proprio sul lavoro degli esterni, chiamati a dare un importante contributo in entrambe le fasi di gioco. Ecco perché il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando alacremente per cercare di garantire al tecnico qualche altro rinforzo proprio in quelle zone di campo.

Calciomercato Milan, esterno soffiato all’Inter

Sono diversi i nomi nel mirino del direttore sportivo Igli Tare per consegnare a Massimiliano Allegri altri rinforzi sulle corsie laterali. Noto è l’interesse per i vari Doué, Singo e Brown, ma nelle ultime ore sarebbe emersa un’altra pista per questa sessione estiva di calciomercato.

Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, il Milan avrebbe messo gli occhi su Jackson Tchatchoua, laterale destro camerunense (ma originario del Belgio) classe 2001 di proprietà dell’Hellas Verona, da tempo nel mirino dell’Inter. Si tratterebbe di un innesto importante per il Milan, trattandosi di un giocatore che ha già dimostrato di poter fare bene in Serie A, oltre a essere un elemento che fa della duttilità tattica uno dei suoi punti di forza. Nasce come esterno destro, ma può giocare anche sulla corsia di sinistra all’occorrenza, riuscendo anche ad avanzare il suo raggio d’azione fino alla linea di centrocampo.