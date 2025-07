Milan: blitz in Premier, scambio con Musah

I rossoneri potrebbero guardare in Premier per andare a rinforzare la rosa e resta la possibilità di utilizzare Musah come pedina di scambio

Sono giorni di riflessione in casa Milan. A centrocampo Jashari e Javi Guerra rappresentano i nomi in pole position per rinforzare la rosa anche se poi alla fine ne arriverà solamente uno dei due. Non è da escludere che ci possa essere un altro movimento in quel reparto visto che qualche elemento è con la valigia pronta. Una situazione in continua evoluzione e che presto potrebbe riservare delle sorprese importanti in questo senso.

Secondo le informazioni de IlMilanista, Musah continua ad essere con in partenza nonostante le voci nelle ultime settimane siano diminuite. Su di lui si è inserito con forza il Nottingham e il Milan potrebbe ragionare su uno scambio di calciomercato. Per questo motivo resta una pista da seguire con attenzione visto che è possibile la chiusura di una operazione simile.

Calciomercato Milan: scambio in Premier, nuovo rinforzo per Allegri

Il Milan lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Si è un po’ in ritardo rispetto ai programmi iniziali in alcuni ruoli e per questo motivo il direttore sportivo Tare ha come obiettivo quello di accelerare sulle priorità. Naturalmente si continua a lavorare anche sulle operazioni secondarie e attenzione ad uno scambio in Premier.

Il Nottingham ha messo nel mirino Musah per rinforzare il centrocampo e il Milan potrebbe chiedere Nico Dominguez. L’ex Bologna è un profilo che potrebbe davvero fare a caso dei rossoneri visto che sulla linea mediana manca ancora qualcosa. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non c’è una trattativa di calciomercato concreta, ma la situazione è destinata a cambiare soprattutto se gli inglesi dovessero fare davvero sul serio per il centrocampista statunitense.

Per adesso non si hanno certezze. Il Milan si sta muovendo in particolare su altre priorità. Naturalmente Tare non tralascia le cosiddette operazioni secondarie e lo scambio Musah-Dominguez con il Nottingham è una pista di calciomercato da tenere in considerazione nel corso delle prossime settimane.

Mercato Milan: scambio Musah-Dominguez?

Al momento non c’è nessuna trattativa di calciomercato fra Milan e Nottingham per Dominguez. Ma l’interesse del club inglese per Musah potrebbe aprire la porta ad uno scambio.

Vedremo come si svilupperà in futuro al situazione. Si tratta di una possibilità comunque da seguire visto che il Milan è alla ricerca di giocatori a centrocampo.