Milan: blitz in sede, l’erede di Theo dalla Bundesliga

Prosegue la caccia dell’erede di Hernandez in casa rossonera. Estupinian attualmente è il favorito, ma attenzione ad un profilo a sorpresa. I dettagli

Il Milan si prepara al clou del suo ritiro estivo, ma Allegri continua ad attendere i rinforzi. Tare in alcuni ruoli è leggermente in ritardo e bisognerà accelerare nel corso dei prossimi giorni per consentire al tecnico di iniziare a provare anche una sorta di undici titolare. A sinistra al momento c’è il solo Bartesaghi e, come sappiamo, ci vogliono almeno due rinforzi per portare la rosa ad essere completa in quel reparto e naturalmente consentire al giovane esterno di andare a giocare con continuità.

Il nome in cima alla lista è quello di Estupinan del Brighton. Ma attenzione anche ad un altro profilo che potrebbe scavalcare l’ecuadoregno già nelle prossime ore. Oggi in sede è arrivato il suo agente per parlare di altri affari. Non è da escludere che il Milan possa aver fatto un piccolo sondaggio e capire la fattibilità dell’operazione. Si tratta di una pista da tenere sotto osservazione.

Calciomercato Milan: svolta improvvisa, si sblocca il terzino?

Il Milan dovrà prendere due giocatori a sinistra quindi l’eventuale arrivo di questo giocatore non è legato obbligatoriamente a Estupinian. Una pista da attenzione e vedere come si evolverà. Come riferito da Milan News, in sede sono arrivati alcuni emissari di calciomercato che hanno avuto un colloquio con Tare. Una visita di cortesia o altro? Difficile dirlo, ma di certo ci sono diversi nomi che potrebbero fare a caso dei rossoneri.

E uno di questi è Mittelstadt. Accostato al Napoli in passato, il terzino sinistro dello Stoccarda sembra avere caratteristiche ideali per il gioco di Allegri. Parliamo di un esterno sicuramente strutturato fisicamente e con esperienza importante visto che è un classe 1998. Non è da escludere che il Milan possa avere chiesto informazioni in ottica calciomercato.

Lo Stoccarda non si priverebbe facilmente di lui, ma parliamo comunque di Milan e Mittelstadt difficilmente si farebbe sfuggire questa occasione. La valutazione di calciomercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro e difficilmente i tedeschi scenderanno. Ma si tratta di una pista da seguire con attenzione.

Mercato Milan: Mittelstadt nuova idea?

Al momento non c’è una trattativa fra il Milan e lo Stoccarda per Mittelstadt. Ma la presenza dell’agente in sede apre alla possibilità di magari sondare il terreno nelle prossime settimane.

L’affare Mittelstadt è da tenere sicuramente in considerazione per il Milan vista la necessità di andare a prendere due esterni a sinistra dopo la partenza di Hernandez.