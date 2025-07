Milan, blitz per Chiesa: si fa con 2 cessioni

Il Milan può tornare a sorpresa su Federico Chiesa: l’arrivo dell’italiano può concretizzarsi dopo due cessioni

Manca un mese all’inizio della Serie A e il Milan stavolta non può fallire l’obiettivo. Dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina e diversi acquisti già portati a termine, è il momento di concludere al meglio la formazione del gruppo squadra tra entrate e uscite. In questa fase, Igli Tare si sta concentrando soprattutto sui terzini, con Estupinian ormai ufficiale, ma occhio anche all’attacco.

Si parla con insistenza del possibile arrivo di Dusan Vlahovic, ma anche sugli esterni potrebbe tornare buona una grande occasione, che diverse società italiane vogliono percorrere. Si tratta di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool dopo una stagione fallimentare dove non ha mai praticamente visto campo.

Il Milan punta Chiesa: spunta una nuova formula

Arne Slot non ha nei programmi puntare ancora su Chiesa e per questo l’ha escluso dal pre campionato del Liverpool. Il laterale offensivo dovrà cercarsi una nuova destinazione ed è molto probabile che sia in Italia, con la speranza di essere incluso nel gruppo che farà parte del prossimo Mondiale.

Si è parlato a più riprese di Atalanta, Napoli e Roma – la Dea potrebbe rifarsi sotto dopo la cessione di Ademola Lookman -, ma Tuttosport oggi ha rilanciato anche la possibilità che Chiesa vada al Milan.

L’affare potrebbe decollare con una nuova formula: infatti, il Liverpool pare sempre più convinto di aprire al prestito con diritto di riscatto. Il problema resta comunque il lauto ingaggio dell’attaccante, che dovrà entrare nell’ordine di idee di rinunciare a qualcosa. Allegri comunque lo conosce bene e potrebbe puntare su di lui.

Due cessioni accelerano l’operazione

È chiaro che il Milan – che giocherà solo in Serie A e in Coppa Italia – debba fare spazio per far sì di portare a Milano anche Federico Chiesa in quella zona di campo. In particolare, ci sono due calciatori in uscita che potrebbero liberare il posto proprio all’ex Fiorentina.

Il primo profilo è quello di Noah Okafor. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, l’attaccante è nel mirino del Bologna, che può chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto.

Occhio, però, anche a Samuel Chukwueze: il nigeriano ha deluso nelle ultime due stagione e potrebbe partire nei prossimi giorni. Liberando anche lo spazio per la firma di Chiesa, alle giuste condizioni.