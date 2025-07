Milan, scambio con il Bologna: si chiude in prestito

Il Milan stringe il cerchio con il Bologna per concludere un nuovo affare: occhio a uno scambio che può dare una svolta alla stagione

L’ultima settimana del mese di luglio è sempre più vicina e i top club italiani si stanno impegnando per chiudere tante operazioni in entrata e in uscita che potrebbero cambiare in maniera significativa il volto delle rose. Una delle corrispondenze che vanno seguite con maggiore attenzione è quella tra il Milan e il Bologna.

I rossoneri si stanno concentrando sulle uscite prima di chiudere le ultime operazioni in entrata e ci sono tanti nomi con la valigia in mano, pronti a iniziare una nuova fase della carriera. Troverebbero poco spazio a Milanello e Igli Tare, pur tenendo conto delle esigenze della società, sta cercando le destinazioni migliori per accontentare tutti.

Il Milan parla con il Bologna: due nomi in ballo

Il Bologna ha già dimostrato in questa sessione di mercato di voler aggiungere una buona dose di esperienza internazionale alla sua rosa. L’ha già fatto chiudendo le operazioni Bernardeschi e Immobile e il calciomercato potrebbe andare avanti su questa scia. Bisogna anche tenere viva la pista che porterà Ndoye lontano dai rossoblù, con il Napoli che resta in prima fila.

In entrata, però, c’è necessità di un nuovo attaccante. Nel frattempo con il Milan è in chiusura l’operazione Pobega in prestito con obbligo di riscatto e qualcosa di simile potrebbe succedere anche con Noah Okafor. Gli ultimi sei mesi vissuti a Napoli non hanno riabilitato l’ex Salisburgo, che sta facendo grande fatica ad affermarsi in Serie A.

Può giocare come esterno offensivo, come seconda o prima punta, per cui potrebbe essere un profilo utile e duttile per la causa di Vincenzo Italiano. Secondo Gianluca Di Marzio, l’operazione sta decollando in prestito con diritto di riscatto dopo l’ultima apertura del Milan.

Possibile scambio per Dominguez

I contatti tra Milan e Bologna sono sempre più fitti e non è detto che alla lunga non portino anche a un’operazione in entrata per il Diavolo. Infatti, da mesi i rossoneri seguono con grande attenzione le prestazioni di Dominguez.

L’esterno offensivo ha fatto molto bene nell’ultima stagione di Serie A e Tare potrebbe tentare di anticipare la concorrenza e impostare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se quest’idea diventerà ancora più concreta.