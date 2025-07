Milan, scambio di documenti: cambia la formula dell’affare

Il Milan si muove sul calciomercato ed è pronto a chiudere un altro affare importante per la casse della società: nuova formula

Il nuovo Milan sta man mano prendendo forma. L’amichevole persa contro l’Arsenal ha sottolineato diverse note positive e il lavoro di Massimiliano Allegri inizia a farsi vedere sul gruppo, sia rispetto ai singoli che verranno utilizzati, sia per la tattica di squadra. I rossoneri sono sulla strada giusta, ma serviranno ancora altre operazioni sul calciomercato per chiudere la rosa.

È bene ricordare che una delle priorità di Igli Tare in questa fase è cedere. Si tratta di un fattore molto importante per non andare in sovrannumero in organico – il Milan non giocherà le coppe europee – e anche per fare cassa. È necessario sfoltire per il monte ingaggi, ma anche per dare l’opportunità di giocare a chi troverebbe poco spazio.

Gli ultimi affari nel Milan: Allegri punta sui terzini

Le necessità di Allegri, in questa fase, è puntare su nuovi terzini che potrebbero portare spinta sulle corsie laterali e fisicità. D’altronde è il ruolo rimasto più scoperto dopo le ultime evoluzioni del calciomercato e l’addio di Theo Hernandez.

A sinistra è ormai chiuso l’affare Estupinan, arrivato dal Brighton e che potrebbe dare un grande impulso a entrambe le fasi del gioco. A destra, invece, ci sono ancora diversi nomi in ballo ma è saltato il possibile arrivo di Pubill, mentre Tare insiste per Doué, fratello di Desiré del Psg, un’operazione però economicamente parecchio onerosa.

In attesa di novità anche a centrocampo e in attacco, bisogna sfoltire e proprio per questo, un calciatore è in uscita da Milanello. Si tratta di Lorenzo Colombo, che ha deluso le aspettative nell’ultima annata a Empoli e ora cerca una sistemazione adeguata per la sua carriera.

Colombo è in uscita: cambia la formula con il Genoa

Negli ultimi anni, era considerato uno dei migliori giovani attaccanti in circolazione, ma Colombo non è mai riuscito davvero a esplodere. Ora il Genoa è pronto a puntare forte su di lui.

Il club rossoblù è pronto a chiudere l’operazione con il club di Milano. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, siamo ormai allo scambio tra documenti tra club prima della firma e del via libera definitivo.

Rispetto a quanto preventivato, cambia la formula dell’affare: si dovrebbe chiudere in prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni facili personali e di squadra – ad esempio la salvezza – per cui si tratta praticamente di un titolo definitivo mascherato.