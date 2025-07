Milan, bomber cercasi: lo sgambetto alla Juventus è incredibile

Il Milan punta a regalare a Massimiliano Allegri una prima punta, i rossoneri mettono nel mirino uno degli obbiettivi numero 1 della Juventus

Il calciomercato del Diavolo si è definitivamente infiammato. La dirigenza rossonera è una delle più attive del nostro campionato e si sta muovendo agilmente su vari fronti, dal centrocampo passando per le fasce, con l’arrivo di nomi importanti che si dividono tra giocatori di caratura internazionale, come Modric, ma soprattutto di giovani di grande talento tecnico, come Ricci e l’ultimo arrivato, Estupinian.

Quella dei rossoneri è una strategia minuziosamente studiata da Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico sa che questo mix potrebbe trasformarsi in una formula vincente. Anche se manca ancora un elemento per rendere questa strategia decisiva, un bomber d’area di rigore. Allegri conosce benissimo l’importanza di un attaccante, che con la sua freddezza possa sbloccare la partita o, che perlomeno sia in grado di creare spazi per affiancare Gimenez, l’unica punta rimasta a disposizione del Milan.

Il Milan punta a soffiare l’imminente colpo di mercato della Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Milan ha messo nel mirino Kolo Muani. Il giocatore attualmente è di proprietà del Psg che valuta il giocatore almeno 50 milioni di euro. L’attaccante aveva giocato gli ultimi 6 mesi con la Juventus contribuendo in modo significativo a garantire ai bianconeri la qualificazione alla prossima Champions League.

Per questo motivo la Juventus, a seguito dell’ottimo rendimento del francese, voleva confermarlo anche nella prossima stagione e aveva intavolato, ormai da tempo, una trattativa con il club parigino. I due club non hanno ancora trovato un’intesa a riguardo e il Milan proverà ad inserirsi per approfittare dello stallo. Qualora i rossoneri dovessero accontentare le richieste del Psg riporterebbero in Serie A un giocatore dal calibro internazionale.

Il Milan farà di tutto per Kolo Muani: ecco perché sarebbe perfetto per Allegri

L’attaccante francese ha già dimostrato pieno controllo del nostro campionato, infatti l’impatto di Kolo Muani in bianconero è stato immediato. Un aspetto non da poco considerando che l’attaccante non avrebbe bisogno di nessuna ambientazione, riducendo così i rischi che potrebbero arrivare prendendo un attaccante estraneo al nostro campionato.

Inoltre Kolo Muani è un attaccante atipico, capace di creare spazi e muoversi in profondità, rendendolo una punta perfetta ad un attacco a due con Gimenez, che potrebbe approfittare degli strappi del francese per inserirsi negli spazi liberi. Oltre a questo l’attaccante fa del fisico e dei suoi strappi una delle sue qualità principali. Tutte caratteristiche che lo rendono un giocatore particolarmente congeniale alle idee tattiche di Massimiliano Allegri e, non a caso, il tecnico spera che la dirigenza gli regali un attaccante che rispecchi le sue richieste tattiche.