Milan, colpo sulle fasce: arriva il rilancio di Tare

Il Milan deve ancora sistemare il terzino destro, ma il rilancio di Tare potrebbe definitivamente sbloccare la trattativa

Il calciomercato dei rossoneri, per decollare del tutto, deve ancora chiudere l’attaccante e muoversi per sbloccare il caso Ardon Jashari. Parallelamente i rossoneri stanno lavorando per rinforzare le le fasce laterali della formazione di Massimiliano Allegri, che vorrebbe arrivare pronto all’inizio del campionato.

Il primo caso è stato risolto, visto che l’erede di Theo Hernandez sarà Pervis Estupinian, che è appena arrivato a Milano ed è pronto ad unirsi al suo nuovo club in ritiro a Singapore. Per risolvere il problema fasce il nuovo ds, Igli Tare, dovrà prendere un terzino destro ma, a tal proposito, la dirigenza conosce già il profilo su cui affondare il colpo.

Milan, ecco chi è il terzino destro nell’orbita dei rossoneri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan avrebbe rilanciato per Guéla Doué, terzino destro classe 2002 in forze allo Strasburgo. La priorità del Milan è quella di chiudere al più presto ed infatti Tare è arrivato a rilanciare fino a 22 milioni di euro, dopo la sua ultima offerta di 18 milioni, considerata dai francesi inadeguata.

La richiesta dello Strasburgo rimane di 30 milioni, ma i rossoneri stanno insistendo con determinazione per arrivare ad un compromesso. Il piano B sulla corsia destra è stato individuato nel profilo di Wilfried Singo, del Monaco ed ex giocatore del Torino. Anche se la prima scelta rimane quella di Doué che, per Allegri è il profilo perfetto sulla fascia destra, ci aspettano ore infuocate tra Milan e Strasburgo.