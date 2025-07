Vlahovic-Milan, ipotesi scambio a sorpresa con la Juve: la notizia spiazza

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a sognare Vlahovic, i rossoneri sono pronti ad inserire un giocatore nella trattativa

Il mercato dei rossoneri sta regalando tante gioie al nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. Infatti la dirigenza rossonera si è mossa velocemente per garantire al tecnico toscano un organico completo, sotto le sue richieste. Ora, con l’arrivo di Estupinan, i rossoneri hanno sistemato la fascia sinistra e hanno a disposizione il resto del mercato per finire di ritoccare gli ultimi aspetti della rosa. Tra questi il Diavolo deve necessariamente sistemare il terzino destro e sbloccare la lunga trattativa di Jashari ma dovrà soprattutto trovare una prima punta.

L’attaccante rimane una priorità imprescindibile per il tecnico ex Juventus. Al momento nella compagine rossonera l’unica punta a disposizione è Gimenez, troppo poco considerando le pretese del Milan. Per questo l’obbiettivo per il prossimo futuro è di accaparrarsi un bomber che possa ereditare il numero 9, lasciato libero dopo l’addio di Jovic. La soluzione migliore per Allegri sarebbe quella di riabbracciare Dusan Vlahovic e, vista la situazione delicata tra il serbo e la Juventus, il Milan farà di tutto per strapparlo ai rivali.

Il Milan spera di sbloccare la trattativa. ecco il piano che potrebbe ingolosire anche la Juventus

La trattativa tra i due club sarà molto delicata, soprattutto per il rapporto, ormai incrinato tra Vlahovic e la Juventus, con il contratto del serbo che ha una scadenza prevista per la prossima stagione. Per questo le due società potrebbero diventare l’una la soluzione dell’altra e, per far decollare la trattativa, il Milan vuole proporre uno scambio: Vlahovic a Milano ed un difensore a Torino, preferibilmente Thiaw ,ma a Tudor piace anche Pavlovic.

Quest’ipotesi sarebbe una soluzione molto allettante per le due dirigenze, se i bianconeri hanno bisogno di un difensore al Diavolo serve una prima punta. Il Milan comunque affonderà il colpo tra un pò di giorni, quando la Juventus avrà le ore contate per liberarsi del maxi ingaggio del serbo.

Vlahovic rimane la prima scelta per il Milan ma bisognerà lavorare sull’ingaggio: per questo i rossoneri si tutelano con delle alternative, ecco i nomi

La dirigenza rossonera è disposta a chiudere la trattativa al patto che il giocatore accetti una drastica riduzione dello stipendio, anche per evitare tensioni nello spogliatoio dove il più pagato è Leao (7 milioni). Inoltre i rossoneri non vorrebbero fare regali, vista la possibilità di prendere l’attaccante a parametro zero il prossimo anno.

Se la Juventus e Vlahovic non dovessero scendere a questi compromessi, il Milan proverà a fare un tentativo anche per qualche bomber d’occasione. Tra qualche settimana alcune big d’Europa avranno degli esuberi importanti su cui i rossoneri potrebbero mettere gli occhi. Parliamo di Jackson del Chelsea, di Nunez del Liverpool e di Goncalo Ramos del Psg. Il Diavolo si prepara ad un mercato infuocato in cui le prossime settimane saranno decisive.