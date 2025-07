Triplo colpo in casa Milan, il club ha le idee chiare: spunta il piano per Allegri

La sfida contro l’Arsenal ha evidenziato come il Milan necessiti il prima possibile di rinforzi in alcuni reparti del campo.

Servono rinforzi. La sfida amichevole contro l’Arsenal ha evidenziato questo diktat e il Milan – sebbene abbia mostrato grinta e alcuni aspetti del gioco allegriano – necessita di rinforzi e deve farlo il prima possibile. Il club rossonero sta lavorando duramente, è fondamentale dopo l’ultima deludente stagione e Tare vuole accontentare sia Allegri che i tifosi e c’è la consapevolezza che serviranno rinforzi ovunque, in più reparti del campo.

Mercato Milan, si valutano varie soluzioni e una priorità

In questa sessione di calciomercato il Milan ha venduto alcuni pezzi pregiati come Theo Hernandez e Reijnders, sta valutando la cessione di profili non adatti ad Allegri (gli ultimi sono stati Pobega ed Emerson Royal) e valuta alcuni colpi per rinforzare la rosa, soprattutto in altri ruoli dove mancano effettivamente prime scelte e bisogna intervenire al più presto.

La priorità del Milan in questo momento è il terzino destro e il club ha come primo obiettivo Doue dello Strasburgo, i francesi chiedono circa 30 milioni di euro per il suo cartellino mentre i rossoneri hanno offerto finora massimo 22 milioni e c’è ancora distanza tra le parti. Al momento però non ci sono reali alternative e il francese è in pole anche se il club sta ‘cucinando a fuoco lento’.

Rinforzi in ogni reparto, il Milan valuta alcuni nomi

Il Milan necessita di tre colpi importanti, i rossoneri puntano un terzino destro, un centrocampista centrale ed infine una punta centrale. Per il centrocampo – dopo gli arrivi di Ricci e Modric – il club sogna Jashari ma al momento il Bruges non ha accettato l’offerta da 32+3 di bonus per il giocatore e continua a chiedere circa 40 milioni.

La trattativa Jashari è quindi in fase di stallo e poi dopo questi rinforzi si proverà cosi una punta. Il club rossonero segue giocatori come Vlahovic o come Nicolas Jackson ma occhio alle sorprese e da qui a fine mercato ci sarà un triplo colpo, occorre capire solo chi saranno i giocatori che arriveranno a San Siro.