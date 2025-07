Non solo Vlahovic, ritorno di fiamma dalla Premier: il Milan lavora al bomber

I rossoneri, sempre alla ricerca di un altro attaccante, continuano a puntare il serbo. Nel frattempo, però, hanno iniziato anche a sondare altre piste.

Igli Tare continua a portare avanti diverse trattative, sia in entrata che in uscita, per costruire al meglio la rosa della prossima stagione. Nel frattempo Allegri guida la squadra nella sua tournée estiva e attende i diverse rinforzi di cui ha ancora bisogno. In primis un attaccante, con il solo Gimenez che non può bastare lì al centro.

Si segue sempre Vlahovic, sul quale il Milan non ha assolutamente mollato. Nel frattempo però, per tutelarsi, l’ex direttore sportivo della Lazio ha avviato dei dialoghi anche per altri profili. Uno di questi è un protagonista della Premier.

Mercato Milan, se salta Vlahovic c’è Jackson: può lasciare il Chelsea

Come riportato da Sportmediaset, il Milan sarebbe entrato in contatto con il noto agente Ali Barat della Epic Sports per trattare Nicolas Jackson, calciatore classe 2001 del Chelsea. Sembra essere lui l’obiettivo dei rossoneri, dunque, nel caso i cui non dovesse andare in porto la difficile trattativa per Dusan Vlahovic. Era inevitabile che, prima o poi, Tare iniziasse a fare passi avanti anche su altri profili.

Al momento si tratta solo di un sondaggio esplorativo, nulla di più, ma denota comunque un interesse concreto della società. Staremo a vedere se Tare deciderà di sedersi al tavolo con i Blues. C’è da trovare la formula giusta che possa accontentare tutte e tre le parti, ma in generale comunque il Chelsea sarebbe propenso alla cessione.