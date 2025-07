Milan, blitz per Chukwueze: scambio con i bianconeri

Samuel Chukwueze è uno dei calciatori in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato: scambio con i bianconeri con l’esterno

Il calciomercato del Milan, in questa fase, deve basarsi anche e soprattutto sulle uscite. La rosa è ampia e conta tanti calciatori di valore che in questo momento non rientrano nel progetto di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sta già dando la sua identità alla squadra e le differenze si sono viste ampiamente in amichevole contro il Liverpool, con una grande vittoria di pre campionato.

Furlani e Tare hanno voglia di regalare altri calciatori importanti all’allenatore ex Juventus, ma occhio anche a chi potrebbe partire e farlo già nei prossimi giorni. C’è un interesse concreto per un calciatore che il Milan ha messo in via di uscita e che potrebbe portare anche a un ritorno in Serie A in entrata.

Il Milan vuole chiudere la pratica Chukwueze: occhio alla Premier League

Un talento che non è riuscito a sbocciare del tutto in casa Milan è quello di Samuel Chukwueze. È vero, l’esterno offensivo non ha mai avuto la continuità che si aspettava e non è mai riuscito a scalare le gerarchie nel ruolo di titolare. È anche vero che quando ha avuto le sue occasioni, non sempre ha convinto, mostrando poca continuità e soprattutto poco impatto fisico.

Per questo, nell’ambito di un nuovo progetto e di una rivoluzione in atto, il Milan è entrato nell’ordine di idee di cedere il calciatore. Si è parlato spesso di un trasferimento in Serie A o di un ritorno in Liga per l’esterno, ma la sua destinazione potrebbe essere un’altra. Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un interesse concreto del Fulham per il ragazzo.

Si attende una proposta da parte dei bianconeri per poter cedere l’esterno offensivo, e chissà che non possa nascere uno scambio utile per entrambi i club.

Scambio con il Fulham e ritorno in Serie A

È noto che il Milan cerca un nuovo terzino destro e un nome nuovo, proveniente proprio dal Fulham, potrebbe fare breccia nelle volontà dei rossoneri. Si tratta di Timothy Castagne, vecchia conoscenza del campionato italiano dai tempi dell’Atalanta.

L’esterno ha una valutazione simile a quella di Chukwueze, conosce bene la Serie A e potrebbe adattarsi alla perfezione al sistema di gioco di Allegri. Per il momento, si tratta solo di un’idea e non di una vera e propria trattativa.