Milan, bomber a sorpresa: beffate Juve e Napoli

In attesa di capire quale sarà il futuro di Santiago Gimenez, il Milan sceglie il suo nuovo centravanti

Sono tante le voci relative alla necessità del Milan di reperire un nuovo attaccante: spunta un nome a sorpresa tra Dusan Vlahovic e Lorenzo Lucca.

Dopo l’addio di Luka Jovic e la cessione di Francesco Camarda al Lecce, il Milan ha bisogno di prendere un giocatore per rinforzare il reparto avanzato. Non potrà il solo Santiago Gimenez sopportare il peso dell’attacco rossonero, anche se in una stagione che non vedrà il Milan impegnato nelle coppe europee. In questi mesi sono tanti i giocatori che il Milan ha valutato per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione.

L’obiettivo del direttore sportivo Igli Tare è di regalare al tecnico Massimiliano Allegri un rinforzo importante per l’attacco, pur consapevole di dover fare i conti con numerosi ostacoli. Il sogno del tecnico rossonero sarebbe stato quello di ritrovare Dusan Vlahovic, ma l’attaccante serbo è legato alla Juventus da un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, cifre non accessibili per il club rossonero. Altro nome gradito al Diavolo è quello di Lorenzo Lucca, ma anche in questo caso c’è da fare i conti con l’aspetto economico dato che l’Udinese spara alto per far partire l’attaccante ex Ajax e Pisa.

Calciomercato Milan, mossa a sorpresa per l’attacco

Ecco perché ora il Milan potrebbe decidere di abbandonare definitivamente queste due piste e virare sul mercato estero per trovare il rinforzo ideale per il reparto offensivo.

Nelle ultime ore, infatti, il Milan avrebbe avviato i primi contatti per Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen. Legato al club tedesco da altri tre anni di contratto. Giocatore finito nel mirino anche di Juventus e Napoli, l’ex Bodo Glimt potrebbe approdare in Italia per vestire la maglia rossonera nonostante la mancata partecipazione alle coppe europee in vista della prossima stagione. Da molti paragonato al connazionale Victor Osimhen per caratteristiche tecniche e atletiche, Boniface potrebbe rappresentare l’innesto giusto per il reparto offensivo della squadra di Max Allegri.