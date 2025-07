Milan, bomber low cost: arriva dalla Francia

Il Milan può piazzare un colpo a sorpresa per il reparto avanzato: arriva il bomber low cost

Sullo sfondo resta il sogno rappresentato da Dusan Vlahovic, ma il Milan lavora a un altro colpo per rinforzare il reparto avanzato.

Con il solo Santiago Gimenez a disposizione oltre a Lorenzo Colombo, il Milan ha bisogno di ingaggiare più di un attaccante. Per quanto concerne il centravanti messicano sembrano essersi diradate del tutto le nubi relative a una possibile partenza che avrebbe avuto del clamoroso alla luce dell’investimento da oltre trenta milioni di euro sostenuto appena pochi mesi fa. Il sogno di Massimiliano Allegri resta quello di ritrovare ancora Dusan Vlahovic nella sua esperienza in rossonero, ma chiaramente l’eventuale ingaggio del centravanti serbo resta difficile.

L’ex Fiorentina ha un ingaggio da dodici milioni di euro a stagione e la Juventus non è intenzionata a lasciarlo partire senza fare cassa. Ad ogni modo, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza, ma la sensazione è che la situazione relativa a Dusan Vlahovic si sbloccherà solamente nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della fine della sessione estiva di calciomercato quando la Juventus e lo stesso giocatore potrebbero abbassare le rispettive pretese di natura economica.

Calciomercato Milan, bomber low-cost dalla Francia

Chiaramente il direttore sportivo rossonero Igli Tare è consapevole di dover consegnare a Massimiliano Allegri almeno un altro rinforzo in attacco in tempi relativamente rapidi. E in tal senso sembrano esserci importanti sviluppi per il mercato del Diavolo.

Stando a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’attenzione del Milan sarebbe rivolta a Breel Embolo, attaccante classe 1997 di proprietà del Monaco. Reduce da una stagione in cui ha realizzato sette gol e nove assist in quarantadue partite giocate in totale tra campionato francese e coppe, il giocatore svizzero ha un solo altro anno di contratto col Monaco che dunque proverà a collocarlo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratterebbe di un colpo low-cost per il Milan in attesa della possibilità di tentare l’assalto a Dusan Vlahovic nelle prossime settimane.