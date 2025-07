Milan, cessione in Arabia: pronto il sostituto

Il Milan può cedere un calciatore in Arabia Saudita: i rossoneri preparano un sostituto di primo piano per la rosa di Allegri

Sono già giorni cruciali per la costruzione della rosa del Milan, giorni in cui diversi calciatori potrebbero arrivare e altri dire addio. I rossoneri hanno già individuato chi sarà fondamentale per il gruppo di Massimiliano Allegri e chi invece potrà partire.

In tal senso, il reparto più movimentato è sicuramente il centrocampo, dove ci sono stati due acquisti come fondamentali come Luka Modric e Samuele Ricci. Ora è anche arrivato tempo di fare spazio per mettere a segno un altro colpo, e proprio per questo un calciatore pare sempre più vicino all’Arabia Saudita.

Milan, pronta un’altra cessione: cambia il centrocampo

Ismael Bennacer e il Milan si sono già separati lo scorso gennaio, ma stavolta la partenza dell’algerino potrebbe verificarsi a titolo definitivo. Negli scorsi giorni, si è parlato parecchio di un trasferimento del regista alla Fiorentina, dove ritroverebbe Stefano Pioli, probabilmente il tecnico con cui ha fatto meglio in carriera.

Secondo quanto riporta Gazzetta, però, l’operazione non è per nulla da dare per scontata. Infatti, non è semplice che la Viola decida di investire sull’ex Empoli, dato che ha un ingaggio molto elevato e non proprio sostenibile per le casse della società toscana.

Al contrario bisogna prestare sempre più attenzione alle offerte che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita ed essere molto intriganti per il mediano. Sicuramente non mancheranno i ringraziamenti per un calciatore che ha fatto molto bene in passato al Milan, ma l’addio è certo in questa sessione di mercato.

Non bisogna dimenticare Javi Guerra a centrocampo

Quando Bennacer partirà, liberando anche uno spazio importante a bilancio, il Milan potrebbe tentare un’altra operazione importante a centrocampo. Il focus è ovviamente su Ardon Jashari, ma la trattativa che porta al giovane del Club Brugge va considerata a parte e sta avanzando autonomamente.

Dopo l’addio di Bennacer, invece, il Milan potrebbe tornare forte su Javi Guerra del Valencia. Il giovane centrocampista spagnolo ha avuto dei colloqui con la società: si tratta di un affare che potrebbe decollare in uscita nelle prossime settimane, in accordo tra dirigenza e calciatore, anche sul prezzo.

La sensazione è che dalla fine di luglio in poi qualcosa potrebbe sbloccarsi e la valutazione è più bassa di quella di Jashari, dato che si attesta sui 25 milioni di euro.