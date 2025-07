Milan, chiuso un altro colpo: oggi firma il contratto

Il Milan lavora in maniera serrata sul calciomercato, alla ricerca dei colpi giusti da regalare a Massimiliano Allegri: oggi firma il contratto

Sono giorni molto caldi in casa Milan per prendere scelte importanti sulla costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Ci sono già state cessioni molto importanti, come quelle di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, e anche degli acquisti di primo piano, come possono essere Modric e Ricci.

Le prossime settimane saranno cruciali per rinforzare la rosa e per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri il gruppo migliore possibile per cercare di fare la voce grossa in campionato e tornare tra le prime quattro. Oggi le principali esigenze sul calciomercato restano l’acquisto di almeno due terzini e di un altro centrocampista, ma l’impresa si sta rivelando difficile.

Il Milan non sblocca il mercato, ma è fatta per un altro colpo

È chiaro che non sia facile tentare di portare a Milano i calciatori giovani e forti che vadano bene sia ad Allegri, sia alla società. Allo stesso tempo, l’ultima settimana ha regalato ben poche gioie ai tifosi rossoneri. Basta pensare a quanto successo sul fronte Archie Brown, che ha scelto il Fenerbahce, nonostante sembrasse ad un passo dal Milan.

E anche per Ardon Jashari la fumata bianca con il Club Brugge non è ancora arrivata e il club belga non vuole lasciar partire il centrocampista, che ha convinto tutti in casa rossonera. Bisognerà aspettare e avere pazienza, poi forse identificare obiettivi diversi, ma intanto un altro affare si chiuderà ufficialmente nelle prossime ore per il Diavolo.

I rossoneri hanno deciso, infatti, di cambiare la composizione del parco portieri nella prossima stagione. Se inizialmente sembrava che l’estremo difensore destinato a partire fosse Mike Maignan, alla fine il francese è rimasto e a cambiare sarà il secondo alle sue spalle.

Nuovo secondo portiere: oggi firma Terracciano

Alle spalle del capitano, non ci sarà più Sportiello, ma Pietro Terracciano. L’affare legato al classe 1990 era nell’aria già da tempo e si concretizzerà nella giornata di oggi.

Il portiere, infatti, è atteso in sede per chiarire le ultime formalità e poi per firmare il nuovo contratto con il Milan. Si tratta di una soluzione di assoluta esperienza e affidabilità che permetterà ad Allegri di restare al sicuro in caso di nuovi infortuni di Maignan, che ne ha avuto parecchi nelle ultime stagioni a Milano.