Milan, clamoroso assalto del Galatasaray: addio al titolarissimo?

Partito l’assalto da parte del Galatasaray per il titolarissimo del Milan. Futuro in Turchia per il rossonero?

Il tema calciomercato continua ad essere centrale in casa Milan. La trattativa che sta facendo più discutere è senza dubbio quella legata all’arrivo di Ardon Jashari, il cui accordo con il Club Brugge sembra sempre più lontano. Oltre alla questione acquisti, però, anche il capitolo cessioni è tutt’altro che secondario.

Dopo gli addii di Reijnders e Theo Hernandez, il Milan sembrava potersi concentrare solo sulle cessioni di alcuni esuberi. Nelle ultime ore però a far tremare tutto il popolo rossonero è stata una clamorosa indiscrezione direttamente dalla Turchia. Il Galatasaray avrebbe messo nel mirino un titolarissimo del Diavolo.

Bomba dalla Turchia: il Galatasaray piomba su Maignan

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Galatasaray è fortemente interessato a Mike Maignan. Il club turco è da tempo sulle tracce di un portiere di livello. Fino a qualche giorno fa il primo obiettivo sembrava essere Yann Sommer, con la trattativa con l’Inter che non è però mai decollata. Ora nel mirino è finito proprio l’estremo difensore del Milan.

Dalla Turchia c’è molta fiducia sulla buona riuscita dell’affare, con il Galatasaray che è convinto di poter convincere Maignan anche grazie al contratto in scadenza nel 2026 con il Milan.

Di idee decisamente diverse è però il Diavolo che reputa Maignan centrale nel progetto di Max Allegri. L’obiettivo del club rossonero è infatti quello di rinnovare il contratto del francese. Come tutti sanno quella del rinnovo di Maignan è una telenovela che va avanti da parecchi mesi.

Dopo aver raggiunto un accordo, il Milan bloccò tutto a causa del rendimento altalenante dell’ex Lille. Ora però con Allegri i discorsi legati al prolungamento di contratto potrebbero riaprirsi. Sempre che il Galatasaray non convinca Maignan a lasciare la Milano rossonera.