Milan, clamoroso scambio in attacco: c’entra Gimenez

Il Milan sta imbastendo un’operazione di mercato che riguarda molto da vicino Santiago Gimenez, arrivato in rossonero da appena cinque mesi

Il calciomercato italiano ha ufficialmente aperto i battenti appena un giorno fa, ma i club del Belpaese sono al lavoro da tempo per trovare le pedine giuste in vista della prossima stagione.

Le varie squadre stanno cercando con cura il modo per rinforzarsi e migliorare i risultati ottenuti nell’annata calcistica appena terminata, passando dal mercato ma non solo. Le compagini alla ricerca di riscatto hanno infatti deciso di ricominciare da zero, affidandosi a nuovi dirigenti o cambiando la guida tecnica per dare una forte virata al proprio avvenire.

Il Milan si è mosso in questa direzione. Dopo una stagione a dir poco complessa, caratterizzata da una forte discontinuità nei risultati sportivi che ha portato ad avere poca stabilità dal punto di vista psicologico e pratico, è il momento di cambiare. Ed ecco che il Diavolo si è affidato a Igli Tare, scelto come nuovo direttore sportivo, e Massimiliano Allegri, tecnico che ben conosce il calcio italiano e la strada per raggiungere la vetta.

Milan, molte cessioni in vista di grandi acquisti: la situazione

Se diamo un occhio al mercato, l’estate milanista, almeno fino a questo punto, è stata abbastanza dolorosa. Ciò che ha contrassegnato questo primo scorcio del calciomercato rossonero sono le cessioni, soprattutto quelle che riguardano pezzi importanti della rosa.

La più cocente è sicuramente quella di Tijjani Reijnders, che dopo una stagione da protagonista ha accettato la proposta del Manchester City volando in Premier League, ma bisogna tenere in conto anche quella di Theo Hernandez (ormai ad un passo dall’addio) e di Pierre Kalulu (riscattato dalla Juventus dopo la stagione spesa in bianconero).

Non è finita qui. Il Milan non sembra voler chiudere il capitolo cessioni e sta valutando eventuali opportunità, anche quelle che riguardano i pezzi importanti della rosa. Tra i nomi più chiacchierati, quello di Santiago Gimenez, arrivato in rossonero appena cinque mesi fa.

Addio possibile per Gimenez? Spunta la clamorosa idea

Come testimoniato dalle ultime sessioni di mercato del Milan, nessuno sembra intoccabile. Anche chi, arrivato lo scorso inverno per 35 milioni di euro bonus inclusi, sembrava essere una delle poche certezze nel futuro del club.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista Attilio Malena ai microfoni di Radiosport, il Milan è intenzionato a fare un tentativo concreto per Artem Dovbyk. Il centravanti della Roma, che piaceva già in passato alla dirigenza rossonera, sembra un profilo adatto al calcio di mister Allegri, che ne apprezza molto le qualità.

L’idea, tanto suggestiva quanto complessa, sarebbe quella di intavolare le trattative per uno scambio tra Dovbyk e Santiago Gimenez. Al momento sembra che ci siano stati i primi contatti tra le parti, con il dialogo che potrebbe proseguire in maniera più strutturata nei prossimi giorni. Dopo lo scambio di prestiti della passata stagione, con Saelemaekers approdato in giallorosso e Abraham in rossonero, la scena potrebbe ripetersi, questa volta con Gimenez e Dovbyk protagonisti.