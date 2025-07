Milan: colpo a zero, si chiude grazie a Emerson Royal

Possibile intreccio di calciomercato per i rossoneri. La partenza del terzino brasiliano potrebbe facilitare un rinforzo di esperienza

Il Milan si muove con attenzione sia in entrata che in uscita. I rossoneri esordiranno fra meno di un mese contro il Bari e Allegri spera di riuscire ad avere il prima possibile i rinforzi per consentire di poter lavorare con l’intera rosa. E attenzione alla possibilità di un intreccio con il coinvolgimento di Emerson Royal.

L’esterno destro non rientra nei piani del Milan. La mancata convocazione per la tournée americana è dovuta al fatto che la condizione fisica non è ancora al massimo, ma per Emerson Royal si può considerare praticamente chiusa l’avventura con i rossoneri. E la sua cessione nel prossimo calciomercato potrebbe favorire una operazione in entrata. Per adesso siamo nel campo delle indiscrezioni. Si tratta di una pista che potrebbe svilupparsi nel corso delle prossime settimane e sono attesi degli aggiornamenti importanti.

Calciomercato Milan: via Emerson Royal, il sostituto a zero?

Emerson Royal non ha mai realmente convinto. La sua esperienza con il Milan non è mai decollata e nei prossimi giorni potrebbe concludersi in maniera definitiva. Secondo le informazioni di Kartal Record, il Besiktas ha individuato nel terzino rossonero il giusto rinforzo per la rosa in questo calciomercato. Un arrivo che potrebbe sbloccare una operazione in entrata dei rossoneri.

Secondo le ultime informazioni, Lucas Vazquez sarebbe stato offerto al Milan oltre che al Besiktas. In caso di un arrivo di Emerson Royal in Turchia, i rossoneri potrebbero avere il via libera per andare a prendere l’esterno spagnolo a parametro zero in questo calciomercato. Naturalmente ci sarà da battere la concorrenza della Juventus, ma i rossoneri potrebbero avere un vantaggio importante considerato il fatto che Allegri lo segue da tempo e vorrebbe averlo in rosa.

Per il momento le priorità del Milan sono altre anche per il ruolo di terzino destro. Il profilo di Lucas Vazquez resta comunque sulla lista di Tare e vedremo se si potrà chiudere questa operazione di calciomercato. Il passaggio di Emerson Palmieri al Besiktas potrebbe dare una sorta di via libera ai rossoneri per lo spagnolo, che si è svincolato subito dopo il Mondiale per Club dal Real Madrid.

Mercato Milan: Lucas Vazquez resta un obiettivo

Lucas Vazquez resta un obiettivo del Milan in questo calciomercato a prescindere da Emerson Royal. Ma il terzino destro potrebbe comunque dare una mano ai rossoneri andando al Besiktas.

Per il momento il Milan è in una fase di riflessione. Nessuna scelta è stata ancora compiuta. Ma il nome di Lucas Vazquez resta sulla lista di Tare e vedremo se i rossoneri chiuderanno questa operazione.