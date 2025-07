Milan, colpo di scena Comotto: pronta la cessione

Christian Comotto ha fatto impazzire i tifosi del Milan nelle ultime ore: ora il colpo di scena, pronta la cessione del centrocampista

Il Milan guarda avanti con la certezza di un nuovo progetto che è iniziato con i migliori auspici. Dopo la firma di Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno già cambiato parecchio rispetto all’anno scorso e mostrato un atteggiamento completamente diverso rispetto a qualche settimana fa.

In amichevole, infatti, si è vista una squadra differente, trasformata rispetto ai risultati negativi ottenuti nella scorsa stagione. I risultati sul campo, almeno fino a questo momento, sono stati assolutamente positivi. È vero, è arrivata una sconfitta di misura contro l’Arsenal, ma poi il Milan si è riscattato ed è in netta crescita con due prestazioni di assoluto livello.

Comotto si prende il Milan: gol e grande prova

Poi è arrivata una partita di qualità contro il Liverpool, un 4-2 prestigioso che ha riportato virtualmente il Milan alla sensazione di potersela giocare con tutti, anche con i maggiori club europei. Oggi era tempo di conferme, dato che i rossoneri scendevano in campo contro il Perth Glory, una squadra che non è parsa molto pericolosa, ma nel calcio vincere non è mai scontato.

Il Milan l’ha fatto con l’ampio risultato di 9-0, sicuramente una buona notizia per le ambizioni del Diavolo nella stagione che è appena iniziata. Tra i marcatori e i grandi protagonisti del match, c’è sicuramente Christian Comotto. Parliamo di un talento di 17 anni, che ha un grande futuro davanti ed è riuscito a mostrare le sue qualità anche in prima squadra.

Oggi è stato il suo giorno, visto che i tifosi sono impazziti per lui e per la sua prestazione, ma il giovane centrale di centrocampo non resterà a disposizione di Allegri ancora a lungo. Dopo la tournée, il progetto del club per lui è parecchio diverso.

Pronta la cessione in Serie B

L’uscita di Comotto era già in programma da alcuni giorni, ma è mirata solo al miglioramento del calciatore attraverso un percorso di crescita adeguato. Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan e a trasferirsi allo Spezia con la formula del prestito secco.

Tanti tifosi avrebbero voluto vederlo restare e fare la spola con la prima squadra, ma la dirigenza ha preferito mandarlo a giocare. Si tratta comunque solo di un arrivederci, visto che i rossoneri puntano forte su Comotto e ora vogliono dimostrarlo. E non è l’unico talento pronto a partire.