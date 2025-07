Milan, colpo statunitense: il nuovo Rabiot per Allegri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo per quanto riguarda il centrocampo: Massimiliano Allegri vuole il nuovo Rabiot per i rossoneri

Lo stile di gioco di Massimiliano Allegri sembra già ben impresso nel Milan. Già nelle prime amichevoli, si è visto un marchio chiaro, fatto di un’ottima fase difensiva, ma anche di ripartenze ficcanti e contropiede spesso incontenibili, con Rafael Leao come assoluto protagonista del gioco dalla trequarti in su.

Il tecnico di Livorno avrà la possibilità di lavorare con la settimana completa a disposizione, vista la mancata qualificazione alle coppe europee del Milan. Un’ulteriore mano potrà arrivare anche con il calciomercato, dato che alcune operazioni ancora mancano ai rossoneri per completare la rosa per la prossima stagione. Una di queste è quella relativa il centrocampista.

Il punto sul centrocampo a diposizione di Allegri

Con gli arrivi di Modric e Ricci, nonostante la partenza di Reijnders, il Milan ha già cambiato in maniera piuttosto radicale il suo centrocampo. Manca, però, ancora una mezzala giovane e di prospettiva, un profilo box to box che possa innalzare il livello del gioco e della fase difensiva rossonera.

È evidente che il primo nome nel mirino sia quello di Ardon Jashari, una trattativa che dura da più di un mese, ma che non ha ancora raggiunto la fumata bianca. Nelle ultime ore, Igli Tare sta meditando di alzare ulteriormente l’offerta per far cadere il muro del Club Brugge, ma non si tratta di un’impresa semplice.

La prima alternativa resta Javi Guerra del Valencia, ma anche in questo caso non è facile trovare la quadra. Il club spagnolo vorrebbe rinnovare il contratto del centrocampista, che per il momento ha messo in stand-by la firma.

Milan, il nuovo nome per il centrocampo è statunitense

Per queste ragioni, Tare si guarda attorno e ha individuato anche altri profili da tenere d’occhio per quella zona di campo. Uno di questi gioca in Premier League, precisamente nel Bournemouth, ma è statunitense ed è un classe 1999.

Si tratta di Tyler Adams, che potrebbe avere un impatto stile Adrien Rabiot nel gioco di Allegri. Infatti, si tratta di un centrocampista molto bravo nello spezzare l’azione offensiva e il gioco avversario, ma che ha anche ottime capacità di corsa e di vincere duelli aerei. Il suo costo non è così elevato, ma non ci sono ancora stati passi concreti: Jashari per il momento resta il primo obiettivo.