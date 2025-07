Milan, non si presenta all’allenamento: rescissione e ritorno in Italia

Il Milan deve risolvere al più presto un caso sul calciomercato: non si è presentato all’allenamento, si prepara la rescissione e il ritorno in Italia

La telenovela Ardon Jashari e ancora senza soluzione tra la domanda del Club Brugge e l’ultima offerta del Milan. I rossoneri hanno voglia di chiudere e non si fermeranno qui sul calciomercato, ma occhio anche alle uscite che potrebbero sbloccare le trattative nei prossimi giorni. Ma c’è anche un altro caso che continua a far discutere nel mondo rossonero e non solo.

Si tratta di un interprete importante, ma che non ha lasciato il segno in casa Milan. I rossoneri hanno deciso di cederlo, ma ora c’è un rebus che riguarda la sua carriera. Dopo settimane di attesa, un altro affare potrebbe portare alla chiusura, ma proprio in quest’occasione, si è aperto un nuovo caso che può fare la differenza.

Milan, caso Morata: come stanno le cose tra Galatasaray e Como

Alvaro Morata ha giocato i primi sei mesi della scorsa stagione al Milan, ma ben presto non si è rivelato il calciatore di qualità ed esperienza che i rossoneri pensavano di aver acquistato e in grado di fare fin da subito la differenza in Serie A. Il centravanti spagnolo è passato in prestito al Galatasaray, ma non per restare.

I turchi hanno acquisito le prestazioni di Morata in prestito oneroso, ma da diverse settimane si parla di rescindere il prestito in modo da permettere il prestito al Como. La sensazione è che l’affare fosse subordinato all’arrivo di Victor Osimhen, chiuso per 75 milioni di euro dopo settimane di trattative con il Napoli.

Anche dopo il completamento delle contrattazioni con i partenopei per il colpo più importante dell’estate, però, Morata è bloccato in Turchia e non c’è ancora il via libera per il ritorno dello spagnolo in Italia.

Il Como insiste per Morata: le ultime

Come ha riportato il giornalista Yago Sabuncuoglu, Morata non si è presentato all’allenamento del Galatasaray, anzi è rimasto direttamente in Spagna, senza fare ritorno in giallorosso. Insomma, il calciatore sta forzando la mano per andare al Como, dove lo aspetta il suo ex compagno Cesc Fabregas, che vuole metterlo al centro del progetto offensivo.

In ballo c’è il mancato accordo tra Milan e Galatasaray, pagato 6 milioni di euro di prestito dai turchi. La sensazione è che servirà tutta la diplomazia di Igli Tare per arrivare alla fumata bianca. E il Milan aspetta anche un nuovo centravanti.