Milan Como in Australia, l’annuncio del presidente della Lega Serie A

Si è parlato tanto della possibilità di far giocare la partita tra il Milan e il Como all’estero per l’indisponibilità dello stadio San Siro

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato delle date della prossima Supercoppa italiana. Si giocheranno prima di Natale in Arabia Saudita, con il Milan che sfiderà il Napoli in semifinale, da decidere ancora se il 17 o il 18 dicembre. Finale fissata al 22 dicembre, da decidere se la competizione si giocherà a Riyadh o Gedda.

Forti possibilità che si giochi Milan Como all’estero

Ezio Simonelli, presidente della Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti dopo l’assemblea dei club. Ecco quanto riportato da TMW: “Milan Como fuori dall’Italia? Abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a FIGC, UEFA e FIFA. Serviranno poi le autorizzazioni delle federazioni asiatica e australiana. E’ un processo lungo e complesso, devo dire che a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi“.

Prosegue Simonelli dicendo: “Stiamo chiedendo una cosa perché San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un’altra squadra. C’è questa necessità, stiamo cercando di trasformarla in opportunità, far conoscere il campionato italiano all’estero. Ci stiamo provando, non è sicuro che vada a buon fine, ma penso di sì“. Una proposta che ha fatto molto discutere i tifosi che non avrebbero la possibilità di andare fino in Australia per vedere una partita di Serie A e infatti sono arrivate tante critiche.