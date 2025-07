Milan, derby di mercato per Leoni: Tare ha una carta a sorpresa

Le milanesi si contendono il talentino classe 2007: asta in arrivo, Tare potrebbe sfruttare una carta a sorpresa per vincere la concorrenza

Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva dopo una stagione deludente, segnata da risultati sotto le attese e una squadra priva di personalità. I primi a pagare sono stati Sergio Conceição, esonerato, e Theo Hernandez, “accompagnato” verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Anche Reijnders saluta, sacrificato sull’altare delle plusvalenze nonostante il buon rendimento.

Alla guida del nuovo corso arrivano Igli Tare e Massimiliano Allegri: una scelta di pragmatismo ed esperienza per restituire al Milan solidità e identità. Il colpo Modric è emblematico: il croato, pur a fine carriera, rappresenta leadership e carisma, qualità assenti nella scorsa stagione. Accanto a questi calciatori d’esperienza però, il Milan vuole continuare a inserire ragazzi di belle speranze: è il caso di Giovanni Leoni, individuato come obiettivo principale per la difesa e sul quale si sta scatenando una vera asta di mercato con i cugini nerazzurri.

Milan, per Leoni servono 30 milioni: Tare pensa a una contropartita

L’obiettivo del Milan è quello di regalare a Max Allegri una rosa eterogenea, non eccessivamente lunga vista l’assenza di competizioni europee ma che presenti il giusto mix di esperienza e carisma per evitare scene come il cooling break contro la Lazio, e di talento, per perseguire comunque la strategia moneyball tanto cara a RedBird.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, va in questo senso l’idea del Milan di prendere Giovanni Leoni. Secondo la Rosea Tare starebbe pensando di inserire all’interno dell’operazione anche Mattia Liberali, fantasista classe 2006 del Milan primavera e Milan Futuro con contratto in scadenza nel 2026. Il giovane “dieci” piace molto in quel di Parma ma i crociati non hanno fretta e sperano di generare un’asta tra cugini per il giovane centrale.

Milan, per Leoni serve far cassa: altro centrale in uscita

Il solo Liberali ovviamente non basterebbe a strappare dal Pama Giovanni Leoni, per il quale sarà comunque necessaria una parte cash cospicua. Per avere ulteriore liquidità e anche per questioni numeriche, Tare continua a lavorare anche alle uscite in difesa.

Il candidato principale a lasciare Milano è Malick Thiaw, ex capitano della Germania under 21 che a Milano ha disatteso le aspettative che si avevano su di lui. Il Como ha messo già da diverse settimane 25 milioni sul piatto, offerta ritenuta congrua dal Milan. Dopo titubanze iniziali, ora secondo Gazzetta Thiaw sarebbe pronto ad accettare la destinazione, liberando così un posto al giovane Leoni.